ДТП на Черниговщине: водитель утверждает, что в аварии виновата иномарка

13 июля 2012, 17:35

Водитель российского автобуса, разбившегося в аварии под Чернигов, утверждает, что ДТП спровоцировала иномарка белого цвета.

Об этом сообщила жена водителя Елена Ходакова, которая встречалась с ним в Черниговском СИЗО, передает УНИАН.

По ее словам, муж очень переживает аварию, которая произошла из-за его попытки избежать столкновения автобуса с автомобилем.

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"Владимир думал, что сможет сманеврировать, и избежать ДТП, но автобус занесло, и он стал неуправляемым", - сказала женщина.

По ее словам, муж не сказал, какой марки был автомобиль, сообщил лишь, что это был седан белого цвета.

Как утверждает Ходакова, ее муж до сих пор не знал, что о белом автомобиле также вспоминают пострадавшие пассажиры автобуса. "Я первая ему об этом сказала", - сказала женщина.

Напомним, 7 июля возле на Черниговшщине попал в аварию автобус, из российскими паломниками, которые ехали в Почаевскую лавру. Всего в автобусе был 41 паломник и 2 водителя. В результате ДТП погибли 15 человек и 28 человек травмированы.

Также в МВД заявляли, что водитель разбившегося автобуса будет отбывать наказание в Украине. Кроме того, стало известно, что в больнице №2 города Чернигова скончалась еще одна пострадавшая в ДТП паломница из России.

Следственное управление УМВД Украины в Черниговской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются несколько версий, в том числе, что водитель уснул за рулем и ДТП спровоцировал другой автомобиль.

фото: kop.gov.ua 

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