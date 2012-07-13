ДТП в Полтаве: в свадебном автобусе разбились 8 россиян

В пятницу, 13 июля, в Полтаве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и свадебного автобуса. Пострадали 10 человек, причем 8 из них – граждане России.

Авария произошла на автодороге Полтава - Гадяч на углу улиц Шведская могила и Зинькивская, когда микроавтобус «Мерседес - Спринтер» не уступил дорогу грузовику САЗ - 3508. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГАИ УМВД Полтавской области.

Микроавтобус перевозил 17 пассажиров, которые ехали на свадьбу в Диканьский район. Его водитель не предоставил преимущества в движении грузовику, который двигался по главной дороге в сторону Диканьки, что привело к удару и опрокидыванию автобуса после столкновения.

Жуткое ДТП на Полтавщине: 8 погибших (ФОТО)

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса были доставлены в областную больницу в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили первоочередную медицинскую помощь на месте.

После осмотра пассажиров всего было госпитализировано 10 человек. Из них восемь– граждане РФ, прибывшие на Полтавщину на свадьбу родственников. Остальным людям предоставлена первая медицинская помощь, после чего они вернулись домой. По предварительным данным, за медицинской помощью всего обратились 17 человек.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 286 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.

Ранее «Главред» сообщал, что на Черниговщине разбился автобус с российскими паломницами. Сразу погибли 14 человек, еще позже скончалась еще одна пострадавшая более 20 получили ранения. Водителю автобуса грозит до 10 лет тюрьмы.

фото: mia-pl.gov.ua

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