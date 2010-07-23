Моряки с задержанного в Турции судна возвращаются домой

Министерство иностранных дел Украины обеспечило возвращение на родину 10 украинских моряков с задержанного в апреле в Турции судна «Сормовский 17». Как сообщили УНИАНу в Департаменте информационной политики МИД Украины, эту информацию сегодня подтвердил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко. По его словам, ситуация с десятью украинскими моряками с судна «Сормовский 17», которое в апреле 2010 года было задержано турецкими властями в порту г. Измит, разрешена. «Благодаря принятым МИД Украины мерам обеспечено возвращение на родину наших соотечественников, которые оказались в затруднительной ситуации и были брошены на произвол судьбы судовладельцем», - сообщил Демченко. Первая группа украинских моряков в составе 5 человек была отправлена в Украину 15 июля. 21 июля остальные 5 моряков покинули корабль из-за неблагоприятных условий, и благодаря содействию МИД возвращаются в Украину 23 июля. «Вопрос защиты прав и интересов украинских моряков продолжает оставаться на особом контроле руководства внешнеполитического ведомства Украины», - отметил Демченко.