Азаров пообещал изучить языковой закон и развивать украинский

{1-} Премьер Николай Азаров не спешит с выводами по поводу замечаний, прозвучавших в СМИ в адрес принятого парламентом Закона «Об основах государственной языковой политики», пообещав укреплять и развивать украинский язык.

Об этом он написал на свой страничке в Facebook, сообщает «Укринформ».

«Мы очень внимательно относимся к критике, которая прозвучала в адрес этого закона. И поэтому сейчас принятый текст закона еще раз внимательно изучается с учетом прозвучавшей после принятия этого закона критики в СМИ. Когда такой анализ будет закончен, мы будем готовы высказать свое отношение к этим замечаниям», - подчеркнул Азаров.

По его убеждению, «на первом месте должны быть права людей, и все законодательство должно исходить из этой аксиомы», в том числе, и в вопросах языка. Всем жителям страны надо дать «возможность жить комфортно, так, как им хочется, и не ограничивать их право читать книги, смотреть фильмы на том языке, который для них является естественным языком общения».

Резкое неприятие закона о языках оппозицией премьер объяснил желанием некоторых политиков пропиариться, «обострить обстановку, привлечь к себе внимание, и тем самым заработать несколько дополнительных очков для более успешного, как им кажется, проведения выборов».

Азаров подтвердил, что власть выполняет и будет выполнять положения Конституции, где четко прописан статус украинского языка.

«Разумеется, мы занимались и будем заниматься укреплением и развитием украинского языка. И здесь ни у кого не должно быть сомнений», - отметил он, напомнив, что «именно тогда, когда при власти находилось правительство Януковича, в разы больше средств выделялось на создание украиноязычных фильмов, выпуск украиноязычной литературы, популяризацию развития украинского языка».

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