Луценко вновь привезут к судье вместо стоматолога

{1-} Визит экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в стоматологическую клинику перенесен на два дня, чтобы он попал на заседание Печерского райсуда.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Госпенитенциарной службы.

«На 17 июля Луценко было назначено плановое посещение медицинского учреждения - Главной больницы КП "Киевская городская стоматологическая поликлиника», - говорится в сообщении ведомства.

«Однако, в связи с назначением на этот день очередного судебного заседания с участием Луценко, вывоз упомянутого в медицинское учреждение будет перенесен с 17-го на 19 июля. Данный вопрос согласован с руководством больницы», - добавили в службе.

Об этом проинформирован и сам Луценко, отметили в ведомстве.

Как известно, в пятницу судья Анна Медушевская назначила заседание суда на 17 июля, хотя Луценко просил учесть его интересы, поскольку в этот день ему должны были оказать медицинскую помощь.

Напомним, что сегодня Юрия Луценко должны были отвезти в больницу на обследование, но его визит был сорван в связи со слушанием дела.



Как сообщалось ранее, на сегодняшнем заседании были допрошены 2 подсудимых – сотрудники уголовного розыска МВД Олег Павленов и Владимир Тарасенко.

Напомним, 27 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал Юрия Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Луценко задержали 26 декабря 2010 года. Он находится в Киевском СИЗО 1 год и 6 месяцев.

Луценко обвиняют в превышении служебных полномочий при санкционировании продления слежки за водителем бывшего зама главы СБУ Валентином Давыденко. По этому уголовному делу Луценко могут приговорить к 10 годам лишения свободы.

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