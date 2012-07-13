Под Киевом разбилась маршрутка: пострадали 8 человек

{1-} В пятницу, 13-го июля, под Киевом произошло масштабное ДТП с участием легковушки «Chery» и маршруткой, во время которого пострадали 8 человек.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба облуправления МВД.

Авария произошла на автодороге Киев-Одесса возле пгт Калиновка Васильковского района. Водитель автомобиля «Chery» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «Mercedes», который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП автобус перевернулся. Восемь пассажиров получили травмы разной степени тяжести и доставлены в Васильковскую центральную районную больницу.

У водителей взяты анализы крови на содержание алкоголя в крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня в Полтаве произошло масштабное ДТП, во время которого пострадали 10 человек, причем 8 из них – россияне, которые приехали к родственникам на свадьбы.

фото: mvdobl.kiev.ua

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