Алиев о переходе в «Днепр»: конкуренции не боюсь и даже рад ей

{1-} Александр Алиев, который покинул киевское «Динамо» и стал хавбеком днепропетровского «Днепра», прокомментировал свой переход в команду Хуанде Рамоса.

«Слава Богу, что пришел в хороший клуб, с хорошими амбициями. «Днепр» всегда стремился быть в числе призеров, и я со своей стороны приложу все усилия, чтобы сделать эту цель достижимой. Приятно, что здесь у меня много друзей, и, думаю, адаптироваться будет не так трудно, как могло бы быть в другой команде», - цитирует Алиева официальный сайт «Днепра».

«Пообщаться успел практически со всеми: с Олейником, Зозулей, Кулаковым. Виделся с Русолом, Ротанем, Мандзюком. Знаю ребят по клубу и по сборной - думаю, они мне здесь во многом помогут», - говорит футболист.

По словам Алиева, доказывать что-то, чтобы через полгода вернуться в «Динамо» он не будет.

«Мне уже 27 лет и, знаете, я доказывать никому ничего не хочу. Я пришел сюда и хочу играть. Важно, что тренер хочет, чтобы я был в этой команде. Конкуренции я не боюсь и даже рад ей. На футбольном поле, конечно, должен находиться самый сильный. Для меня главное - играть. Как в клубе, так и в сборной», - отметил футболист.

О том, что будет через полгода, загадывать не хочет и его мысли связаны исключительно с выступлением в днепропетровском клубе.

«У меня еще полтора года действует контракт с «Динамо», но ближайшие полгода проведу в «Днепре». И хотя о Киеве забывать не буду, все мои мысли связаны сейчас, в первую очередь, с «Днепром», - добавил Алиев.

фото: fcdnipro.ua

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