Во Франковске появился свой Украинский дом за украинский язык

{1-} Молодежная инициатива "Украинский дом. Ивано-Франковск" объявила о начале бессрочной акции в защиту украинского языка на Вечевой площади города.

В пятницу в Ивано-Франковске появились первые палатки, сообщает "Радио "Свобода".

Как протест против "языкового закона" и в поддержку протестующих в Киеве первым голодовку объявил комендант палаточного городка Николай Гавриляк, в субботу присоединятся новые активисты.

По словам юноши, они требуют, чтобы президент не подписывал "языковой" закон, а также выдвигают свои требования и к оппозиции: "ни один из депутатов, который голосовал или за Харьковские соглашения, или за принятие Налогового кодекса, или за закон о языках, не должен войти в следующую Верховную Раду".

Первой же акцией стали 20-минутные "крысиные гонки" на Вечевой площади. Крысы, которые символизируют различные оппозиционные партии, боролись за "язык" под присмотром "кота-регионала". Кота держал Дмитрий Романюк, который в свое время бросил яйцо у Виктора Януковича.

В молодежную инициативу "Украинский дом. Ивано-Франковск" объединились десять молодежных организаций.

Как отметил один из организаторов Тарас Зень, это аполитичное движение, поэтому "использование партийной символики рассматриваться как провокация".

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