Польскую дорогу засыпало сардинами

{1-} В Польше автодорогу засыпало сардинами, которые выпали из грузовика по недосмотру водителя, пишет The Daily Mail. По данным издания, инцидент произошел в районе города Колобжег в Западно-Поморском воеводстве. Происшествие стало причиной закрытия шоссе на несколько часов.



Как выяснилось, 26-летний дальнобойщик плохо закрыл дверь кузова грузовика, и во время движения она открылась. На дорогу высыпалось примерно 25 тонн рыбы. Сардины разметало по обе стороны дороги на сотни метров, сообщает Лента.ru.



На место происшествия были вызваны пожарные и дорожные работники, которым пришлось устранять последствия случившегося.



Один из водителей, который стоял в пробке из-за сардин на дороге, отметил, что рыбы было так много, что он и его коллеги даже подумали о "божьей каре". "Это выглядело как небесная кара - как нашествие саранчи или жаб", - отметил водитель.



Дальнобойщику, виновному в закрытии шоссе из-за высыпавшейся рыбы, предстоит заплатить небольшой штраф, а также возместить убытки в размере примерно шести тысяч евро.

Фото pestanea.blogspot.com

Новости по теме:

Евро-2012 выиграли Украина и Польша - Коморовский

Новые правила автогражданки в Украине: главные изменения

В Украине упростили порядок регистрации транспортных средств