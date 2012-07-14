В Голливуде нашли мертвым сына Сильвестра Сталлоне

{1-} В своем доме в Голливуде найден мертвым старший сын знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне Сэйдж.

О смерти 36-летнего Сэйджа Сталлоне сообщили его адвокат Джордж Браунштейн и пресс-агент отца Мишель Бега.

"Это трагедия. Он был молодым, талантливым и преуспевающим кинематографистом и прекрасным человеком", - заявил Браунштейн. Сильвестр Сталлоне опустошен и потрясен горем от потери сына. Мыслями он с матерью Сэйджа, Сашей", - говорится в заявлении, которое цитирует Русская служба Би-би-си.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что около 14:15 по местному времени направлены коронеры в дом сына Сталлоне на Малхолланд-Терис, где обнаружено мертвое тело. Начато предварительное расследование.

Причина смерти на данный момент не установлена, полиция утверждает, что признаков насильственной смерти на теле Сэйджа не обнаружено. Блог о знаменитостях TMZ.com со ссылкой на свои источники, утверждает, что Сэйдж погиб из-за передозировки медицинскими препаратами. Пока непонятно - случайной или намеренной.

Сэйдж Сталлоне был актером, режиссером и продюсером. Впервые он появился на экранах вместе с отцом в фильме "Рокки 5" в 1990 году, затем снялся с ним еще в одном фильме "Дневной свет" 1996 года.

Как сообщал «Главред» ранее, 11 февраля в Голливуде умерла певица Уитни Хьюстон. Тело Уитни Хьюстон было обнаружено в ванной номера гостиницы «Беверли Хилтон».

В полиции сообщили, что в номере были найдены несколько пузырьков с медикаментами, которые выдаются только по рецепту врача. По мнению следователей, объем лекарств был в пределах разумного и не вызвал подозрений.

фото: celebslists.com

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