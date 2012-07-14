В Николаеве катер протаранил байдарку: спортсмен погиб

{1-} 12 июля в 12:00 в Николаеве в районе Бугского лимана в микрорайоне Широкая Балка моторный катер на большой скорости врезался в двухместную байдарку. Лодка перевернулась и 2 человек оказались в воде. Вследствие этого 42-летний гребец байдарки в состоянии шока доплыл до берега, а его 41-летний напарник погиб.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.



Сразу к месту происшествия было направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС, отделение Николаевского военизированного горноспасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра ТУМНС в Николаевской области. Спасатели нашли обломки байдарки и катер за 500 м от берега.

Как рассказал пострадавший, вдвоем с приятелем они проводили очередную тренировку на воде, неподалеку шел моторный катер. Вдруг он развернулся на 90 градусов и врезался в байдарку. Деревянная лодка разлетелась вдребезги, люди начали тонуть.

Владелец катера поднял одного из мужчин на борт. Он уверяет, что во время резкого поворота байдарку просто не заметил. Тело второго байдарочника спасатели и водолазы искали более суток. Нашли за несколько километров от места аварии.

28 июня приблизительно в 23:30 в подвесной пешеходный мост через реку Южный Буг вблизи села Райгород в Винницкой области по неизвестным причинам въехала моторная лодка. Вследствие аварии погибла женщина на месте и пострадали двое мужчин. Ещё один человек пропал без вести.

фото: yapfiles.ru

Новости по теме:

В Винницкой области моторная лодка врезалась в мост: погибла женщина

Крым накрыло ураганом и песчаной бурей – девять человек унесло в море

В Киеве строитель погиб, упав с моста в Днепр