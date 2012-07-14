Мельниченко и Розинская публично целовались в Европе

{1-} Экс-майор госохраны, которого разыскивает украинская прокуратура Николай Мельниченко встретился со своей невестой, скандальной телеведущей Натальей Розинской в Восточной Европе и публично целовался, сидя в летнем кафе, передаёт ТСН

Где именно были сняты эксклюзивные кадры их романтической встречи, пара предпочитает не говорить. В летнем кафе Розинская пьет розовое вино, а Николай ест овощной суп.

Под влиянием любимой он уже два года как вегетарианец. Бывший майор еще в феврале сделал предложение телеведущей. Наталья говорит, что она уже приобрела белое свадебное платье и даже выбрала вместе с женихом подарок - ожерелье. Но получит она его только в день свадьбы.

А его уже откладывали несколько раз. Из видео можно только догадаться, когда именно произошла встреча - 6 июля, в Международный день поцелуев.

Напомним, в мае на Розинскую напали неизвестные в подъезде ее собственного дома. Журналистка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб почек. Незадолго до этого Розинская оказалась в центре другого скандала.

По ее словам, 2 мая в центре Киева ее пытались задержать сразу пятеро гаишников, угрожая пистолетами. Правоохранители утверждают, что Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена. Кроме того, она нецензурно ругалась и оскорбляла инспекторов. На нее было составлено четыре админпротокола, и из-за инцидента она была уволена с работы.

Фото: e-motion.tochka.net

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