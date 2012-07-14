Виновник страшного ДТП на Черниговщине переживает глубокую депрессию

14 июля 2012, 10:40

{1-} Водитель автобуса, попавшего  в страшное ДТП на Черниговщине, Владимир Кремков осознает свою вину и не собирается избегать наказания. Он также находится в ужасном психологическом состоянии и переживает глубокую депрессию. Об этом сообщила его жена Елена Ходакова, передаёт ТСН.

"Он просто выполнил тот маневр, который, может, не надо было делать. Он был уверен, что когда он избежит, то последствия будут лучше, а они оказались хуже", - пересказала женщина разговор с мужем, которого ей разрешили навестить в черниговском СИЗО . Ходакова утверждает: маневр вызвала белая иномарка, столкновение с которой и пытался предотвратить ее муж.

Такую же версию обещает отстаивать в суде и адвокат обвиняемого.

"Сейчас эта информация проверяется. Если подтвердится, повлияет ли это на смягчения обвинения? Это уже вопрос к суду", - сообщил заместитель руководителя управления по связям с общественностью МВД Украины Иван Бабаев.

 

Водителю автобуса грозит 10 лет тюрьмы. Со слов жены, он в ужасном психологическом состоянии.

"Я понимаю, что он сядет. Я все это понимаю. Я только учусь с этим жить. Мне тоже не понятно, как я буду с этим жить, потому что мы живем вместе 20 лет. Теперь все рухнуло", - жалуется Ходакова.

Между тем число погибших в этой ужасной аварии увеличилось еще на одного человека. В реанимации черниговской городской больницы от совокупности тяжелых травм скончалась 73-летняя женщина.

"Она была от начала самой тяжелой", - признался и.о. главного врача Черниговской городской больницы Валерий Якунин.

Украинские МЧСники уже ведут переговоры с российскими коллегами о перевозке тела погибшей в ее родную Псковскую область. Заодно черниговские врачи разрешили забрать и двух других пострадавших - при условии постоянного медицинского сопровождения. Самолет из России прибудет на Нежинский аэродром уже в субботу, 14 июля.

Как ранее сообщал Главред, 7 июля, в Черниговской области произошло ужасное ДТП. Около 5:30 на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи разбился автобус Scania, который ехал из села Великие Луки Псковской области в Киев. В автобусе были российские паломники.

В аварии погибли 15 человек, пострадали 29. Всего в автобусе было 43 человека - 41 пассажир и двое водителей.

Фото:kop.gov.ua ;видео : tsn.ua    youtube.com 

Новости по теме:
 ДТП на Черниговщине: водитель утверждает, что в аварии виновата иномарка

Водителю автобуса, разбившегося на Черниговщине, предъявлены обвинения

Количество погибших в ДТП под Черниговом увеличилось до 15 человек

Названа оcновная версия жуткого ДТП на Черниговщине

Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять