Виновник страшного ДТП на Черниговщине переживает глубокую депрессию

{1-} Водитель автобуса, попавшего в страшное ДТП на Черниговщине, Владимир Кремков осознает свою вину и не собирается избегать наказания. Он также находится в ужасном психологическом состоянии и переживает глубокую депрессию. Об этом сообщила его жена Елена Ходакова, передаёт ТСН.

"Он просто выполнил тот маневр, который, может, не надо было делать. Он был уверен, что когда он избежит, то последствия будут лучше, а они оказались хуже", - пересказала женщина разговор с мужем, которого ей разрешили навестить в черниговском СИЗО . Ходакова утверждает: маневр вызвала белая иномарка, столкновение с которой и пытался предотвратить ее муж.

Такую же версию обещает отстаивать в суде и адвокат обвиняемого.

"Сейчас эта информация проверяется. Если подтвердится, повлияет ли это на смягчения обвинения? Это уже вопрос к суду", - сообщил заместитель руководителя управления по связям с общественностью МВД Украины Иван Бабаев.

Водителю автобуса грозит 10 лет тюрьмы. Со слов жены, он в ужасном психологическом состоянии.

"Я понимаю, что он сядет. Я все это понимаю. Я только учусь с этим жить. Мне тоже не понятно, как я буду с этим жить, потому что мы живем вместе 20 лет. Теперь все рухнуло", - жалуется Ходакова.

Между тем число погибших в этой ужасной аварии увеличилось еще на одного человека. В реанимации черниговской городской больницы от совокупности тяжелых травм скончалась 73-летняя женщина.

"Она была от начала самой тяжелой", - признался и.о. главного врача Черниговской городской больницы Валерий Якунин.

Украинские МЧСники уже ведут переговоры с российскими коллегами о перевозке тела погибшей в ее родную Псковскую область. Заодно черниговские врачи разрешили забрать и двух других пострадавших - при условии постоянного медицинского сопровождения. Самолет из России прибудет на Нежинский аэродром уже в субботу, 14 июля.

Как ранее сообщал Главред, 7 июля, в Черниговской области произошло ужасное ДТП. Около 5:30 на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи разбился автобус Scania, который ехал из села Великие Луки Псковской области в Киев. В автобусе были российские паломники.

В аварии погибли 15 человек, пострадали 29. Всего в автобусе было 43 человека - 41 пассажир и двое водителей.

Фото:kop.gov.ua ;видео : tsn.ua youtube.com

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