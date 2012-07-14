В Киеве иномарка влетела в фуру: четверо погибших

{1-} В Киеве в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с грузовиком Renault Magnum погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ МВД Украины в Киеве.



"14 июля в четыре утра в столице на проспекте Ватутина, 2, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, следуя со стороны Московского моста в направлении Керченской площади, совершил наезд на припаркованный в крайней правой полосе движения автомобиль Renault Magnum 480 с полуприцепом Klegefranc 1A. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля Mitsubishi погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее Главред также сообщал, что 9 июля в Киеве недалеку от перекрестка проспекта Бажана с Днепровской набережной столкнулись "Шевроле Авео" и грузовик "Скания".

Легковушка практически не подлежит ремонту, а ее пассажир оказался в больнице.

По предварительным данным установлено, что "Скания" двигалась в третьем ряду, когда вдруг ее зацепил, а затем перевернулся легковой автомобиль. Из его поврежденного бензобака начало вытекать горючее и учитывая аномальную жару машина лишь чудом не вспыхнула. Пассажирку легковушки госпитализировали.

На месте ДТП водитель "Шевроле" не смог объяснить причину этого столкновения по существу. Зато водитель фуры утверждал, что двигался с разрешенной скоростью в направлении Харьковской площади, маневрировал.

По его словам, причина происшествия в том, что водитель "Авео" на большой скорости начал маневрировать и не смог справиться с управлением. Об этом свидетельствуют и следы юза, оставленные на асфальте.

Фото: zona-dtp.ru

Новости по теме:

В Киеве легковушка врезалась в фуру, есть пострадавшие

В Киеве каждое четвертое ДТП происходит на «зебре»

В центре Киева столкнулись 6 машин (ФОТО)

ДТП в Киеве: двое погибших, пять пострадавших