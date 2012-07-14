Фабио Капелло стал главным тренером сборной России

{1-} Итальянец Фабио Капелло уже назначен новым главным тренером сборной России по футболу.

Об этом свидетельствует запись, которая появилась на официальном сайте капитана команды Андрея Аршавина.

Вместе с тем российский футбольный союз 17 июля проведет заключительный раунд переговоров с итальянцем Фабио Капелло о возможности назначения на должность главного тренера национальной команды. Сам специалист уехал из России на родину, но вернется в Москву в понедельник, 16 июля.

Напомним, после отставки Дика Адвоката с поста главного тренера национальной сборной России различные издания в качестве его преемника называли имена пяти специалистов. Министр спорта РФ Виталий Мутко ранее заявлял, что РФС определится с кандидатурой нового наставника национальной сборной не позднее 20 июля.

Российский футбольный союз 10 июля опубликовал список тренеров, с которыми начнет переговоры о возможной работе на посту главного тренера сборной России по футболу.

Фото: ukraine2012.gov.ua

Новости по теме:

Семин стал кандидатом на пост главного тренера сборной России

Тренером сборной России по футболу может стать Фабио Капелло

Футболистов сборной России обозвали неадекватными уродами

Сборная России тайком вернулась домой после провала на Евро-2012

Тренер сборной Англии Фабио Капелло подал в отставку