В Донецком СИЗО умер заключенный: "травмировался сам"

{1-}В Донецком СИЗО умер 28-летний заключенный - Роман Валетов.
Как утверждают родственники его жестоко избили, о чем свидетельствуют многочисленные травмы и гематомы, сообщает 5 канал.
В то же время в пенитенциарной службе заявляют, что Валетов сам травмировался, когда у него были судороги, похожие на симптомы эпилепсии.
По словам матери погибшего, он не мог так падать. "Это явные побои. Это лицо - здесь запеклась кровь. С левой стороны тоже запеклась кровь. В верхней части рта не хватает два-три зуба", - рассказала женщина.
По ее словам, когда тело забирали из морга, оно было покрыто синяками.
Валетов был осужден трижды. В СИЗО его доставили за очередную кражу металлолома. В последний раз мать видела сына за 12 дней до смерти, тогда парень был здоровый вид.
По данным экспертизы, причина смерти - острая ишемическая болезнь сердца.
Родственники таким выводом возмущены. Тетя погибшего утверждает, что он не страдал болезнями сердца и эпилепсией.
В пенитенциарной службе настаивают, что у Романа судороги возникали с первого дня пребывания в изоляторе. Более того, уверяют, что парня в СИЗО лечили.
Донецкая областная прокуратура проверит, действительно ли подсудимому оказывали надлежащую медицинскую помощь и позволяло ли состояние здоровья его содержать в СИЗО.
Результаты экспертизы, которые раскроют причину смерти заключенного, станут известны через месяц.
Ранее «Главред» сообщал, что в Лукьяновском СИЗО погиб 21-летний заключенный. Как заявили тюремщики, он пытался самостоятельно отремонтировать неработающую розетку в камере.
фото; видео: 5 канал
Новости по теме:
В Донецке в райотделе милиции умер подозреваемый
Очередная смерть в СИЗО: подозреваемый повесился на простыне
В Лукьяновском СИЗО умер задержанный
В стенах милиции умерло вдвое больше людей, чем в прошлом году
В СИЗО Харькова умер заключенный: поломался