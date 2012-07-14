В Донецком СИЗО умер заключенный: "травмировался сам"

{1-}В Донецком СИЗО умер 28-летний заключенный - Роман Валетов.

Как утверждают родственники его жестоко избили, о чем свидетельствуют многочисленные травмы и гематомы, сообщает 5 канал.

В то же время в пенитенциарной службе заявляют, что Валетов сам травмировался, когда у него были судороги, похожие на симптомы эпилепсии.

По словам матери погибшего, он не мог так падать. "Это явные побои. Это лицо - здесь запеклась кровь. С левой стороны тоже запеклась кровь. В верхней части рта не хватает два-три зуба", - рассказала женщина.

По ее словам, когда тело забирали из морга, оно было покрыто синяками.

Валетов был осужден трижды. В СИЗО его доставили за очередную кражу металлолома. В последний раз мать видела сына за 12 дней до смерти, тогда парень был здоровый вид.

По данным экспертизы, причина смерти - острая ишемическая болезнь сердца.

Родственники таким выводом возмущены. Тетя погибшего утверждает, что он не страдал болезнями сердца и эпилепсией.

В пенитенциарной службе настаивают, что у Романа судороги возникали с первого дня пребывания в изоляторе. Более того, уверяют, что парня в СИЗО лечили.

Донецкая областная прокуратура проверит, действительно ли подсудимому оказывали надлежащую медицинскую помощь и позволяло ли состояние здоровья его содержать в СИЗО.

Результаты экспертизы, которые раскроют причину смерти заключенного, станут известны через месяц.

Ранее «Главред» сообщал, что в Лукьяновском СИЗО погиб 21-летний заключенный. Как заявили тюремщики, он пытался самостоятельно отремонтировать неработающую розетку в камере.

фото; видео: 5 канал

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