В Украину идут грозовые дожди, шквалы и ливни

{1-}15 июля в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29 градусов.

На западе Украины переменная облачность, дождь, местами сильный, грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +21...+27 градусов, сообщают Украинские новости. http://un.ua/rus/article/400747.html.

В Карпатах дождь, местами сильный, температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами грозы и град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +25...+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +29...+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +31...+36 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +26...+31 градус.

14 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

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