Почти четверть миллиона японцев могут быть эвакуированы из-за ливней

{1-}В Японии около 250 тысяч жителей острова Кюсю и получили рекомендации покинуть свои дома и укрыться в убежищах из-за угрозы наводнения, сообщили в метеорологической службе, сообщает Интерфакс-Украина.

В субботу, 14 июля, на острове выпало 110 мм осадков, что может привести к оползням и наводнениям. Несколько рек уже вышли из берегов.

Как сообщалось, ливни и оползни на южном японском острове Кюсю стали причиной гибели 19 человек. "В префектурах Кумамото и Ооита в результате рекордных дождей погибли 19 человек, еще восемь пропали без вести", - сообщили японские СМИ.

В префектуре Кумамото 18 человек погибли в результате оползней. Около 28 тыс. человек были перемещены в укрытия только в Кумамото , всего уже эвакуированы около 50 тысяч человек.

фото: vesti.ru

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