Двое тяжело пострадавших в аварии на Черниговщине доставлены в Москву

{1-}В Москву самолетом доставлены двое тяжело пострадавших в ДТП под Черниговом. Об этом сообщили в Управлении информации МЧС РФ, пишет ИТАР-ТАСС.

Самолет Ил-76, оборудованный медицинскими модулями для транспортировки пострадавших, приземлился на подмосковном аэродроме Раменское. В полете пострадавших в ДТП сопровождали врачи Отряда "Центроспас" и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", которые оказывали всю необходимую медицинскую помощь, сказали в российском МЧС.

По словам одного из врачей, пострадавшие - мужчина и женщина - перелет перенесли нормально, хотя их состояние оценивается как "тяжелое".

"Часть пострадавших находятся на лечении в Москве. Доставленные сегодня из Украины двое раненых с аэродрома доставлены в московские клиники", - сообщили в МЧС.

Напомним, 7 июля возле на Черниговшщине попал в аварию автобус из российскими паломниками, которые ехали в Почаевскую лавру. Всего в автобусе был 41 паломник и 2 водителя. В результате ДТП погибли 15 человек и 28 человек травмированы.

Фото:kop.gov.ua; видео: youtube.com

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