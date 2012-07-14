Якутск задыхается от лесных пожаров: город окутал смог

Якутск окутан густым смогом от лесных пожаров. В воздухе сильный запах гари, люди стараются не выходить на улицу, держат окна закрытыми при жаре +34 градуса. Многие пользуются масками. Тем не менее, дым режет глаза, дыхание затруднено.

Как сообщил источник, что к вечеру смог должен уйти с переменой ветра. Пока же видимость в городе не превышает ста метров, передает "Дождь".

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Накануне на территории республики было зарегистрировано 16 очагов возгорания. При этом власти Якутска сегодня еще не сообщали информацию, на сколько превышено содержание вредных веществ в воздухе. Экологи говорят, что о возможности возникновения столь сильных пожаров в тайге, где тушить огонь крайне сложно, руководство региона знало давно, но так и не предпринимало никаких мер.

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"Горят заречные районы, наиболее сложная ситуация в Таттинском и Усть-Майском районах. Вблизи самого Якутска лесных пожаров нет", - сообщает "Интерфакс" . Смог от пожаров, бушующих за 300 км от города, нагнало сильным ветром. Сейчас он стих.

Из-за сильного дыма от лесных пожаров аэропорт Якутска не принимает рейсы. Службы работают по фактической погоде, обслуживая лишь вылетающие рейсы.

фото: видео: vesti.ru

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