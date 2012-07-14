Украинская премьер-лига: анонс матчей

{1-}Сегодня, 14 июля, состоится четыре матча первого тура Чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13. Основным матчем тура является игра между киевским «Динамо» и донецким «Металлургом».

Матч между киевлянами и дончанами состоится сегодня в Киеве в 19:30 на НСК «Олимпийский». В остальных матчах тура встретятся: «Металлист» – «Ильичевец», «Черноморец» – «Говерла», «Заря» – «Металлург» (Запорожье).



«Динамо»-«Металлург»(Д)



Столичный клуб в межсезонье подписал несколько именитых исполнителей, среди которых экс-футбоист «Тоттенхема» и сборной Хорватии Нико Кранчар, а также полуфиналист Евро-2012 португалец Белозу. Также команда подписала Рубена. В целом команда провела чуть ли не самую мощную трансферную кампанию по сравнению с другими участниками Премьер-лиги.



Однако по нескольким причинам в сегодняшней игре сможет принять участие только Кранчар. Также киевская команда имеет проблемы в рамке ворот – Александр Шовковский еще травмирован, а Максим Коваль дисквалифицирован еще с прошлого первенства. Поэтому место в воротах займет молодой Бойко. Донецкая же команда уже на старте футбольного сезона имеет кадровые потери, да и календарь у них очень сложный. Во вторник команда сыграла в Суперкубке Украины против «Шахтера», сегодня старт Чемпионата Украины, а в четверг – матч Лиги Европы.



При этом команда сегодня все еще будет выступать против основных Шину и Траоре.



Ориентировочные составы:



«Динамо»: Бойко, Бетао, Хачериди, Михалик, Данило Силва, Гармаш, Вукоевич, Дуду, Кранчар, Ярмоленко, Идейе.



«Металлург» (Д): Бандура, Голайдо, Прийма, Чечер, Морозюк, Лазич, Макридис, Зе Соарес, Димитров, Нельсон, Казарян.



Матч между командами будет судить Виталий Годулян (Одесса). Начало игры в 19:30, украинский телезритель сможет следить за событиями на поле по телеканалу «2+2».



«Металлист»-«Ильичивец»



«Металлист» является фаворитом пары, да и родные стены должны помочь команде выиграть уже на старте Чемпионата. Перед стартом первенства главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу отметил, что в этом году за «золото» будут бороться 4 клуба. И «Металлист» традиционно входит в список фаворитов, даже несмотря на то, что команда осталась без главного бомбардира Марко Девича, подписавшего контракт с «Шахтером». Зато харьковчане подписали Виллиана, на которого возлагаются тоже большие надежды. Хотя вряд ли игрок выйдет уже в сегодняшнем матче.



Что касается «Ильичивца», то клуб всегда был неуступчивым соперником. Да и набравшиеся опыта Бутко и Шевчук могут успешно сдерживать атаки харьковской команды. А в контратаке мариупольский клуб может быть также очень опасен.



Ориентировочные составы:



«Металлист»: Горяинов, Пшеничных, Торсильери, Шарпар, Вильягра, Шавьер, Шелаев, Марлос, Тайсон, Соса, Кристальдо



«Ильичивец»: Худжамов, Шевчук, Чижов, Ищенко, Бутко, Пуканыч, Виценец, Таргамадзе, Ярошенко, Кожанов, Мандзюк.



Матч начнется в 21:30, судить его будет Виталий Романов (Днепропетровск), а за событиями на поле украинский болельщик сможет следить по телеканалу «2+2».



«Черноморец»-«Говерла»



Одесскому клубу всегда хватало желания и опыта двигаться вверх по турнирной таблице и создавать проблемы своим оппонентам. Даже несмотря на 9 место в прошлом чемпионате, команда все так же исполнена амбиций. В межсезонье клуб усилился левым защитником Минейро, который заслужил доверие тренера Григорчука. Скорее всего, легионер выйдет и в сегодняшнем матче.



Что касается «Говерлы», то новичок Премьер-лиги, по мнению специалистов, вряд ли будет менять старый состав в выездном матче против опытного соперника. Так что изменений в составе команды ожидать не приходится.



Ориентировочные составы:



«Черноморец»: Безотосный, Минейро, Фонтанелло, Бергер, Кугас, Ковальчук, Политыло, Бакай, Риера, Лео Матос, Бурдужан



«Говерла»: Надь, Меликян, Щедраков, Елисеев, Гибалюк, Макаренко, Райчевич, Трухин, Микуляк, Мищенко, Косырин.



Начало игры в 20:00, главный судья матча Андрей Кузьмин (Николаев). Трансляция матча будет проходить по ТК «Футбол».



«Заря»-«Металлург»(З)



Этот матч можно назвать наиболее «ровным» из всех сегодняшних. Все-таки желание победить у запорожского «Металлурга» после года пропуска в высший дивизион может создать проблемы для луганской «Зари», которая не очень уверенно провела прошлый сезон.



Однако проблемой того же «Металлурга» является то, что несмотря на возвращение в когорту сильнейших, команда не подписала ни одного нового футболиста. Тем более вчера, 13 июля, клуб покинул и.о. главного тренера Анатолий Бузник, что, вероятно, негативно скажется на психологическом настрое команды сегодня.



Что же касается «Зари», то команда имеет в активе одного новичка и одного травмированного футболиста. Летом команда подписала серба Любеновича, а сыграть сегодня против «Металлурга» не сможет Ференчак. У «Металлурга» из-за дисквалификаций игру пропустят Матеус и Имереков.



Ориентировочные составы:



«Заря»: Козаченко, Игнатьевич, Вернидуб, Шунич, Ярмаш, Галюза, Грицай, Липартия, Любенович, Каменюка, Идахор



«Металлург»(З): Руденко, Соболь, Рудыка, Тейку, Опанасенко, Сидорчук, Ашраф, Штурко, Жуниор, Писоцкий, Белик.



Начало матча в 18:00, главный арбитр встречи Александр Иванов (Макеевка), трансляция игры будет идти по ТК «Футбол».



Напомним, накануне, 13 июля, стартовал Чемпионат Украины по футболу 2012/13. В первом матче встретились «Волынь» и «Карпаты». Поединок закончился ничьей 1:1.

фото: club58.com.ua

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