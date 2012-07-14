Потоп в Москве: выпала половина месячной нормы осадков

Ужасный ливень, прошедший накануне в Москве и затопивший ряд улиц столицы, был явлением локальным.

"Осадки по Москве и области в пятницу распределились очень неравномерно. Больше всего дождей зафиксировано на метеостанции "Балчуг" в центре столицы, где зафиксировано 48 мм осадков при месячной норме для июля 94 мм", - сказал источник в Метеобюро, пишет "Интерфакс".

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При этом на базовой станции "ВВЦ" отмечено лишь 10 мм осадков, в Тушино - 38 мм, а в районе МГУ - только 6 мм.

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Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Клину (45 мм), Дмитрове (35 мм) и Шереметьево (24 мм), при том, что на западе и юге области дождей практически не было.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 июля, в Москве дождей не ожидается, воздух прогреется до 24-26 градусов. Дожди вновь возможны с воскресенья.

Ранее гендиректор Гидрометеобюро Москвы и Московской области Алексей Ляхов сообщил, что по предварительным прогнозам, сильные ливни возможны во вторник.

Напомним, 13 июля, многие улицы в центре Москвы оказались затопленными, что еще более осложнило дорожную обстановку в последний день рабочей недели. На дорогах образовались многочисленные пробки. Ливень, который шел в центре столицы около 10 минут, затопил Солянку, Ордынку, Спартаковскую площадь, Садовническую улицу, Таганку и Ленинский проспект. Уровень воды в некоторых местах полностью скрывал колеса автомобилей.

По свидетельствам очевидцев, были затоплены некоторые участки Ярославского шоссе, дороги в Сокольниках, Садовая-Кудринская улица.

На северо-западе Москвы двух детей ударило молнией, обоих госпитализировали, одного в тяжелом состоянии.

фото: planeta.moy.su ; видео: youtube.com

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