Евро-2012 прошел без допинга - УЕФА

{1-}УЕФА закрыл антидопинговую программу Евро-2012, которая состояла из проверок перед турниром и тестов во время чемпионата.

Об этом сообщает информационный центр «Украина-2012» со ссылкой на сайт УЕФА

Футболисты прошли контроль на наличие в организме широкого круга запрещенных веществ. Все 16 сборных проверяли перед турниром на сборах, а также после каждого матча.

Анализы проб проводились в аккредитованной лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) при Институте спорта в Варшаве по углубленной аналитической методике, разработанной экспертами из ведущих антидопинговых лабораторий Европы.

Никаких запрещенных препаратов ни во время внетурнирных проверок, ни в ходе финальной стадии обнаружено не было.

Председатель Медицинского комитета УЕФА Мишель Д'Хооге сказал: «УЕФА снова проявил принципиальное стремление быть в авангарде борьбы с допингом в элитном футболе, реализовав обширную программу допинг-контроля среди всех команд и футболистов, которые выступали на Евро. Проверки до и в ходе финальной стадии вкупе с новейшими лабораторными анализами не оставляли футболистам возможности добиться успеха нечестным путем. Мы снова можем гордиться антидопинговой программой», - подчеркнул он.

Фото: ukraine2012.gov.ua

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