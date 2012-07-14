Стихия в Японии: более 400 тысяч человек эвакуировали, 22 погибли

14 июля 2012, 17:53

{1-}На юг Японии обрушились сильные дожди, спровоцировавшие наводнения и оползни, в результате чего погибли 22 человека. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести. По данным местных средств массовой информации, порядка 400 тысяч жителей южного острова Кюсю получили указание эвакуироваться. Временная эвакуация объявлена в городе Янагава, население которого составляет около 70 тысяч человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Вышедшие из берегов реки затопили сотни зданий в префектурах Фукуока, Кумамото, Сага и Оита. В ряде районов люди покидают свои дома, размещаясь во временных укрытиях. Наводнения и оползни повредили ключевые автомагистрали на всей территории Кюсю, железнодорожное сообщение приостановлено из-за удара стихии,.

К ликвидации последствий произошедшего привлечены военнослужащие японских сил самообороны. Менее чем за неделю в некоторых районах острова выпало более 810 миллиметров осадков, что является абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений в данном районе. Тем временем, в ближайшие сутки прогнозируется продолжение ливневых дождей. Уровень ожидаемых осадков составит до 80 миллиметров в час.

Как сообщалось, ливни и оползни на южном японском острове Кюсю стали причиной гибели 19 человек. "В префектурах Кумамото и Ооита в результате рекордных дождей погибли 19 человек, еще восемь пропали без вести", - сообщили японские СМИ.

В префектуре Кумамото 18 человек погибли в результате оползней. Около 28 тыс. человек были перемещены в укрытия только в Кумамото , всего уже эвакуированы около 50 тысяч человек.

фото: видео: vesti.ru

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