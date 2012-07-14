В Египте рухнул многоэтажный жилой дом: под завалами люди

Одиннадцатиэтажное здание обрушилось в субботу, 14 июлоя, во втором по величине городе Египта - Александрии, в результате были уничтожены еще три дома, расположенные поблизости, передает РИА "Новости".

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Как передает египетское телевидение, трагедия произошла на улице Наср в районе Аль-Гумрук, расположенном в западной части города. Обрушившийся дом, по имеющимся данным, был построен совсем недавно.

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Предполагается, что под завалами могут находиться люди, однако их точное число установить пока невозможно. По сообщениям местных СМИ, минимум троих людей достали из-под руин живыми.

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Ни о причинах произошедшего, ни о возможных жертвах трагедии пока информации не поступало. В район обрушения направляются спасательные и пожарные бригады.

Напомним, 10 июня в Луцке обрушились стены жилого дома, пострадал человек, двое пропали без вести,18 удалось спасти.

фото: youm7.com

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