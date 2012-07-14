«Заря» обыграла металлургов

{1-}Завершился второй поединок первого тура Чемпионата Украины по футболу «Заря» - «Металлург» (З), сообщает football.ua.

Луганская «Заря» в напряженном и интересном поединке обыграла запорожский «Металлург» со счетом 2:0.

Счет в матче с пенальти на 70-й минуте открыл Илья Галюза. Окончательную точку поставил Лаки Идахор уже в добавленное время (90 +3).



Сейчас также продолжается матч на стадионе Олимпийский в Киеве «Динамо» - «Металлург» (Д).

Напомним, накануне, 13 июля, стартовал Чемпионат Украины по футболу 2012/13. В первом матче встретились «Волынь» и «Карпаты». Поединок закончился ничьей 1:1.

фото: zarya-lugansk.com;видео: youtube.com

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