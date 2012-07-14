На остров Тузлу море вынесло древние амфоры

В Керченском проливе на остров Тузла море вынесло две амфоры. Сосуды на берегу нашли туристы, пишет Kerch.com.ua

Замдиректора Керченского историко-культурного заповедника Наталья Быковская считает, что амфоры свидетельствует о торговых связях древнего государства Боспор (V до н.э. — VI н. э.), столица которого, Пантикапей, находилась на территории современной Керчи.

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«На дне Керченского пролива осталось много кораблей, в том числе и античных. Так как в этом районе море выбрасывает много таких находок, можно предположить, что здесь проходило торговое судно. В таких амфорах везли вино» - сказала историк.

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Как сообщалось ранее, в феврале этого года на берег Тузлы шторм также вынес амфору. Ее фрагменты были переданы в музей.

фото: kerch.com.ua

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