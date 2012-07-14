Муж жертвы катастрофы Costa Concordia установил под водой мемориальную доску

Муж одной из 32 жертв крушения круизного лайнера Costa Concordia установил мемориальную табличку под водой на глубине 25 метров недалеко от места трагедии, произошедшей ровно полгода назад, пишут РИА Новости со ссылкой на сообщают местные СМИ.

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Жена Элио Винченци - Мариа Грациа Трекарики - была одной из пассажиров судна, и именно ее тело вместе с телом одного из стюардов, работавшего на лайнере, до сих пор не обнаружено.

В память о своей жене, которой на следующий день после трагедии должно было исполниться 50 лет, и о других жертвах крушения Винченци решил установить мемориальную доску под водой в том месте, где Costa Concordia напоролась на риф.

По его словам, они вместе с женой очень любили море, и он считает, что причиной гибели супруги стало вовсе не оно, а "человеческая глупость". Однако мужчина не стал комментировать действия капитана Франческо Скеттино, который обвиняется в преступной халатности, непреднамеренном убийстве людей и оставлении судна в опасности, отметив, что "сегодня не время для полемики".

"Погружение - это как объятие с моей женой, и до тех пор, пока у меня будут физические силы, я буду возвращаться сюда каждый год", - сказал Винченци, который выразил надежду, что тело его супруги в конце концов будет обнаружено.

Вместе с Винченци на глубину 25 метров погрузился и вице-мэр острова Джильо Марио Пеллегрини, а накануне на острове прошли памятные мероприятия в честь жертв трагедии, потрясшей полгода назад всю Италию.

Напомним, круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту судна находились более 4,2 тысячи человек. Жертвами трагедии стали 32 человека, двое из которых до сих пор числятся пропавшими без вести.

Фото: kvisaz.livejournal.com

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