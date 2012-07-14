В Египте обрушился 11-этажный дом, 12 погибших

В египетском городе Александрия обрушился 11-этажный жилой дом. В результате происшедшего погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщается в Твиттере телеканала "Аль-Арабия", пишет lenta.ru.

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Как передает Russia Today, падая, дом разрушил еще три рядом стоящих здания. На данный момент четырех человек, в том числе двух детей, удалось достать из-под завалов живыми.

Что стало причиной случившегося, пока неясно: дом был достроен недавно. Как сообщает египетская газета Youm 7, при строительстве дома, предположительно, были допущены нарушения. Владельца упавшего здания разыскивает полиция.

По данным издания, к разбору завалов привлечены египетские военнослужащие. Иные подробности случившегося на данный момент неизвестны.

фото: youm7.com

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