В России перевернулся автобус с детьми: 8 пострадавших

В России автобус с детьми опрокинулся на трассе в Новгородской области.

Как передают СМИ, пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей и подростков, передает РИА «Новости».

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Из двух пострадавших взрослых наиболее серьезную травму получила девушка-вожатая, у которой врачи подозревают перелом позвоночника. Ее уже отвезли в больницу Новгорода.

Автобус, который вез в Москву детей, отдыхавших в оздоровительном центре, опрокинулся в кювет.

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"Трое детей и подростков госпитализированы в хирургическое отделение Валдайской центральной районной больницы, еще трое направлены в Демянскую центральную районную больницу", - сообщил агентству источник в Новгородской областной клинической больнице.

Жизни детей, по предварительным данным, ничего не угрожает.

Причина аварии устанавливается. Автоинспекторы предполагают, что водитель мог заснуть за рулем.

По информации МЧС РФ, в автобусе было 25 детей и 12 взрослых.

фото: ГУ МЧС России по Новгородской области

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