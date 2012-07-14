В России перевернулся автобус с детьми: 8 пострадавших

В России автобус с детьми опрокинулся на трассе в Новгородской области.
Как передают СМИ, пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей и подростков, передает РИА «Новости».
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Из двух пострадавших взрослых наиболее серьезную травму получила девушка-вожатая, у которой врачи подозревают перелом позвоночника. Ее уже отвезли в больницу Новгорода.
Автобус, который вез в Москву детей, отдыхавших в оздоровительном центре, опрокинулся в кювет.
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"Трое детей и подростков госпитализированы в хирургическое отделение Валдайской центральной районной больницы, еще трое направлены в Демянскую центральную районную больницу", - сообщил агентству источник в Новгородской областной клинической больнице.
Жизни детей, по предварительным данным, ничего не угрожает.
Причина аварии устанавливается. Автоинспекторы предполагают, что водитель мог заснуть за рулем.
По информации МЧС РФ, в автобусе было 25 детей и 12 взрослых.
фото: ГУ МЧС России по Новгородской области
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