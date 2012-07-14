"Динамо" начало чемпионат Украины с победы на последних минутах

Киевское «Динамо» в первом туре Чемпионата Украины с трудом переиграло донецкий «Металлург» со счетом 1:0, забив мяч в добавленое время второго тайма.
{1-}
При невзрачной игре киевляне сумели добыть три очка.
Единственный гол в ворота «Металлурга» точным ударом на 2-й добавленной минуте забил Браун Идейе.
{2-}
Динамо: Бойко, Данило Силва, Михалик, Хачериди, Бетао, Вукоевич, Аруна (Гармаш, 46), Дуду (Гусев, 46), Кранчар (Нинкович, 69), Ярмоленко, Идейе
Металлург Д: Бандура, Морозюк, Чечер, Прийма, Голайдо, Макридис, Лазич, Соарес (Нельсон, 61), Димитров (Грищенко, 86), Данило (Иванко, 73), Казарян
Предупреждения: Аруна, Вукоевич - Данило, Чечер
Напомним, второй поединок первого тура Чемпионата Украины по футболу «Заря» - «Металлург» (З), закончился со счетом 2:0.
А «Черноморец» в Одессе победил новичка Премьер-лиги - ужгородский клуб «Говерла» - 3:2
Видео: youtube.com
Новости по теме:
«Заря» обыграла металлургов
Украинская премьер-лига: анонс матчей
Сегодня стартует чемпионат Украины по футболу 2012/13: календарь игр