Скандальный поединок: Хэй наказал Чисору

15 июля 2012, 09:02

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Дэвид Хэй – экс-чемпион мира в двух весовых категориях – выиграл у бывшего соискателя пояса в супертяжелой категории Дерека Чисоры техническим нокаутом в пятом раунде 10-раундового поединка за два региональных титула — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Бой прошел на лондонском стадионе футбольного клуба "Вест Хэм юнайтед" — "Аптон парк", сообщают Вести.Ru.

Дерек Чисора дважды оказывался на полу в пятом раунде, после второго падения судья посчитал, что он не может продолжить бой, хотя боксер и встал на ноги.

В начале встречи удары Хэя попадали преимущественно в защиту, но с течением боя они стали все чаще ложиться точно в цель. Лишь несколько эпизодов таили в себе угрозу для Дэвида, особенно в концовке третьего раунда, когда удары настигли Хэя, но они были нанесены уже после гонга. В те редкие моменты, когда Дэвид вел ближний бой, выпады Дерека были очень опасны, в остальном же преимущество Хэя не вызывало сомнений. Тем не менее, развязка стала неожиданной, поскольку Чисора стоически держал удары и показывал чудеса выносливости — к пятому раунду казалось, что пропущенные выпады на его состоянии мало отражались.

За тридцать секунд до конца пятого раунда Чисора увлекся атакой и пропустил мощный боковой справа, повергший его на пол. Он быстро встал и продолжил поединок, однако вместо того, чтобы отсидеться в защите, пошел в клинч и ввязался в обмен ударами. После очередной серии он в беспамятстве вновь упал на пол. На этот раз Чисора вставал намного тяжелее. Хотя он уложился в 10 секунд, судья счел, что Чисора не в состоянии продолжить встречу.

Теперь в послужном списке Дэвида Хэя 26 побед (24 нокаутом) и два поражения. Дерек Чисора в последних пяти боях потерпел четыре поражение, причем три из них подряд, при 15 победах (девять нокаутом). В разное время оба соперника встречались с чемпионами мира украинцами братьями Кличко и проиграли по очкам — Хэй в июле прошлого года Владимиру, Чисора в феврале этого — Виталию.

Победа Хэя была одержана во многом благодаря грамотной тактике и хорошей физической подготовке. После нее британец продолжит вызывать на бой братьев Кличко, младшему из которых он проиграл по очкам в июле прошлого года. По его словам, тогда на его действиях отразилась травма — перелом мизинца ноги.

Напомним, Главред уже писал, что завершившийся поединок стал самым скандальным за последние годы в профессиональном боксе. В феврале этого года боксеры подрались на пресс-конференции после боя украинца Виталия Кличко с Дереком Чисорой. Тогда этим инцидентом заинтересовалась полиция, несколько федераций лишили Чисору лицензии.

Наказали бы и Хэя, если бы осенью прошлого года он не ушел из бокса. Британский совет по контролю за боксом отказался санкционировать бой Хея и Чисоры, в связи с чем в качестве его организатора выступила Федерация бокса Люксембурга, которая позднее была исключена из состава Европейского боксерского союза. Британские боксерские власти также пригрозили лишить лицензий всех причастных к организации этой встречи.

Все эти скандалы подогрели интерес к поединку, за которым с трибун следили более 30 тысяч зрителей. По неофициальным данным, этот бой может собрать около 10 миллионов фунтов стерлингов. Боксеры договорились, что проигравший нокаутом направит на благотворительные нужды 31 тысячу долларов. Чисора выбрал детскую больницу, Хэй — лечебное учреждение по заболеваниям головного мозга для несовершеннолетних.

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