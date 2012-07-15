В Крыму вдоль дороги выращивали коноплю

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В Кировском районе Крыма сотрудники МВД и СБУ обнаружили посев из 3 тысяч кустов конопли. Плантация была уничтожена.

Общая площадь обнаруженного поля составила более одного гектара. По оценкам экспертов, на нем был высажены 3 тыс. кустов конопли. При этом кусты были рассажены недалеко от главных автомобильных путей Крыма, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Крыму.

Милиция сообщает, что для лучшей «маскировки» поля с коноплей хозяин рассадил по периметру подсолнухи, а также установил систему капельного полива и звуковую сигнализацию, а сама территория охранялась 4 людьми.

После обнаружения представителями МВД и СБУ плантация была уничтожена, а охранники задержаны.

По факту обнаружения плантации было возбуждено уголовное дело по ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» УК Украины. Ведется следствие.

Как ранее писал Главред, в феврале этого года в Боярке Киевской области правоохранители совместно с работниками СБУ в подвале одного из частных домов разоблачили целую «конопляную плантацию».



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Киевской области, из помещения изъяли 48 горшков с растениями конопли и 190 граммов готовой наркотической продукции. Стоит отметить, что стоимость 1 грамма такой продукции на черном рынке составляет около 20 долларов.

фото: ГУ МВД Украины в Крыму

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