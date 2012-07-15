Суркис: мы поборемся за золотые награды

{1-}

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что игра «Динамо»–«Металлург» 14 июля была тяжелой, но именно в таких матчах проявляется, прежде всего, характер команды. А целью команды является титул чемпионов Украины.

Об этом он заявил на послематчевом интервью в Киеве, сообщает официальный сайт "Динамо" (Киев).

«При такой жаре футболисты делали все что могли. К тому же, у игроков разный уровень физической готовности. Это было понятно. И я об этом знаю от Юрия Павловича. К тому же наши сборники не успели восстановиться, прежде всего, в психологическом плане. Пора профессионалам, конечно, перестраиваться, но мне кажется, что должно пройти какое-то время. Думаю, победа над Металлургом придаст игрокам уверенности, и с каждым следующим поединком команда будет прибавлять. Видно, есть потенциал. Заметно, что тот же Кранчар пока не готов полностью отыграть весь матч. Но его потенциал и отменное видение поля видны невооруженным глазом. Мы ждем, что 15 июля в Киев прилетит Велозу, которому также нужно будет подготовиться. Это будет явное усиление команды. И я надеюсь, что этот сезон сложится для нас лучше, чем предыдущий», –прокомментировал он вчерашний матч в Киеве.

В то же время Игорь Суркис подтвердил, что для «Динамо» национальное чемпионство является приоритетной задачей.

«В последний раз мы становились чемпионами как раз под руководством Юрия Семина. Потом, при Газзаеве, имели преимущество в семь очков, но в итоге уступили. В следующем сезоне заиграли в полную силу Хачериди и Ярмоленко, начал подпускаться к основе Гармаш. А в минувшем чемпионате мы сами упустили чемпионство, но еще и другие факторы сыграли важную роль. Я бы сказал, что чемпионство донецкого «Шахтера» было с таким непонятным душком. Если этот чемпионат будет честным и прозрачным, а правила будут диктоваться для всех одинаково, мы поборемся за золотые награды и не одной команде попортим крови!», – заявил он.

Как ранее писал Главред, 14 июля киевское «Динамо» в первом туре Чемпионата Украины с трудом переиграло донецкий «Металлург» со счетом 1:0, забив мяч в добавленое время второго тайма.

Единственный гол в ворота «Металлурга» точным ударом на 2-й добавленной минуте забил Браун Идейе.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новости по теме:

"Динамо" начало чемпионат Украины с победы на последних минутах

Динамовец опубликовал систему штрафов киевского клуба

Суркис: судьба все равно вернет Шевченко в "Динамо"