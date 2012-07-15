Для Шевченко дверь в "Динамо" всегда открыта – Суркис

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не смог сказать, останется ли Андрей Шевченко в «Динамо».

«Вы знаете, у меня нет информации, будет он в "Динамо", или нет. Всем известно, что ему провели несложную операцию по чистке колена. И еще раз говорю: выбор и мяч на его стороне», – заявил Суркис на пресс-конференции 14 июля.

«Мы с Андреем созваниваемся. Он сейчас отдыхает. Он это заслужил. Если он придет в команду, то обузой для нее никогда не будет. Если придет – однозначно усилит нас. Для него и в любом качестве двери Динамо всегда открыты», – уточнил президент клуба.

Как ранее писал Главред, 11 июля на вопрос может ли Шевченко сам выбрать должность, на которой он хотел бы работать в «Динамо», президент клуба ответил, что Андрей является символ клуба и людьми такого калибра не разбрасываются.

"Выбор за ним, но я не сомневаюсь, что даже если сейчас он решит поиграть в Америке или, скажем, в Эмиратах, как пишут в Интернете, судьба все равно вернет его к нам. Нужно знать Шеву: он всем сердцем любит эту команду и предан ей безгранично, в каком бы уголке планеты ни находился. Скажу вам больше: в минуты неудач "Динамо" на международной или на внутренней арене Андрей всегда был для меня лучшим успокоительным: звонил, выражал сочувствие, находил нужные слова".

Отвечая на вопрос продлит ли Шевченко контракт с клубом или уедет в Америку, Суркис сказал: "Пока Андрей находится на распутье, решая, продолжать ли ему игровую карьеру. А если продолжать - в каком клубе. Пока обсуждать эту тему бессмысленно: мяч, образно говоря, находится на половине поля Шевченко, и как он этим мячом распорядится, не знает, судя по всему, и сам. После Евро-2012 футболист почистил проблемное колено, на данном этапе проходит реабилитацию. В конце концов, он взрослый человек, скоро станет отцом уже троих детей, поэтому и без посторонних советов может принять решение, что и как делать в будущем".

фото: УНИАН

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