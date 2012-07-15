В Кривом Роге разбился дельтаплан, двое погибших

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В Кривом Роге вечером 14 июля разбился мотодельтаплан. Погибли пилот и пассажир летательного аппарата.

Инцидент произошел в 22 часов 20 минут на неработающем военном аэродроме. Подробности и причины трагедии выясняются, сообщает пресс-служба МЧС.

Как ранее писал Главред, это уже вторая подобная трагедия за неделю. Напомним, 8 июля в Киеве на Трухановом острове разбился параплан: два человека погибли на месте, еще один пострадавший скончалась в больнице от полученных травм.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, а прокуратура заявила, что в ближайшее время усиленно проверять всех пилотов сверхлегких самолетов, дельтапланов и воздушных шаров. Особенно на черноморском побережье, где в летние месяцы много всяких летучих аттракционов.

фото: nebo-v-podarok.ru

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