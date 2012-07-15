Двойной теракт в Афганистане, 20 пострадавших

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В результате двойного теракта, произошедшего утром 15 июля в афганской провинции Логар, получили ранения около 20 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Пажвак.

По данным полиции, примерно в 08.40 по местному времени (07.10 по Киеву) в центре города Поле-Алам, административного центра провинции, прогремел мощный взрыв, частично разрушивший несколько зданий. На улице, где произошел взрыв, размещаются офисы афганского Красного Креста и местного управления министерства информации и культуры.

Когда в район инцидента прибыли сотрудники полиции, Главного управления национальной безопасности и афганской национальной армии, прогремел второй взрыв.

По данным медиков местного госпиталя, к настоящему времени к ним поступило 19 раненых, среди которых мирные жители, а также военные, полицейские и контрразведчики. До настоящего времени сведений о жертвах в результате теракта не поступало.

Как ранее писал Главред, 14 июля на севере Афганистана террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадебной церемонии. В результате взрыва погибли минимум 22 человека, еще около 40 получили ранения, сообщает Lenta.ru.

Взрыв произошел в столице провинции Самангад Айбак. В результате теракта погиб член парламента и известный афганский военачальник Ахмад Хан Самаганди, чья дочь выходила замуж, и несколько чиновников.

Самаганди в прошлом был лидером моджахедов в северном Афганистане и вел борьбу против движения "Талибан", когда он был у власти в стране с 1996 по 2001 годы.

фото: islamnews.ru

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