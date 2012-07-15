Массовое отравление под Бердичевом, госпитализированы 15 человек

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В инфекционное отделение Бердичевской центральной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» 14 июля госпитализированы 15 человек.

Все пострадавшие – жители с. Журбинцы Бердичевского района (Житомирская обл.), сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, причиной заболевания стало употребление некачественных продуктов питания во время празднования в селе 12 июля храмового праздника (святых апостолов Петра и Павла), где всего присутствовало 75 человек.

Специалисты районной СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания.

Как ранее писал Главред, в конце июря в Одесской области 37 человек пострадали от отравления пестицидами. Трое из них попали в реанимацию.

По данным Одесской областной санстанции, рабочие в Болградском районе опрыскивали виноград пестицидным препаратом «Би-58». На расстоянии 200 метров другая бригада работников – 45 человек – проводила работы по уходу за виноградом.

Вероятной причиной отравления стало нарушение собственником предприятия требований по работе с пестицидами при высокой температуре и нарушение зоны санитарного разрыва до места проведения работ.

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