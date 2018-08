В Лондоне Пола Маккартни выгнали со сцены

{1-}

На музыкальном фестивале Hard Rock Calling в лондонском Гайд-Парке легендам рок-музыки Полу Маккартни и Брюсу Спрингстину отключили звук из-за того, что организаторы сочли их выступление слишком длинным.

Это произошло из-за того, что Спрингстин превысил установленный на его выступление лимит в три часа, сообщает ВВС.

Маккартни присоединился к Спрингстину, который был хедлайнером фестиваля, в самом конце его выступления, чтобы спеть две популярные песни The Beatles - I Saw Her Standing There и Twist and Shout. Но прежде чем они смогли поблагодарить публику за аплодисменты, им выключили микрофоны, и знаменитые музыканты были вынуждены покинуть сцену в тишине.

До Маккартни Спрингстин приглашал на сцену Тома Морелло из группы Rage Against The Machine, а также музыканта Джона Фогерти.

В ходе концерта Спрингстин удивил одного фаната, согласившись сыграть малоизвестную песню Take 'Em As They Come, название которой поклонник написал на плакате.

"Сегодня, мой друг, твой счастливый вечер. Ты услышишь эту чертову песню", - сказал Спрингстин.

Он объяснил, что написал эту "совершенно неизвестную" композицию для альбома 1980-го года The River, когда ему "были нужны рок-песни".

Фестиваль продолжится 15 июля выступлением американского музыканта Пола Саймона.

Как ранее писал Главред, 27 июля 2012 года Пол Маккартни и Ринго Старр знаменитыми хитами The Beatles откроют летнюю лондонскую Олимпиаду.

69-летний сэр Пол «восхищен этим проектом». Его коллеги считают, что это выступление станет «прекрасным прологом к открытию Игр, и его увидят миллионы людей по всему миру».

В то же время экс-битл выступил с редким признанием о том, что в преддверии концертов его мучают ночные кошмары. Будто бы аудитория во время выступления The Beatles покидает зал. Причем, происходит эта катастрофа когда исполняется песня From Me To You.

«Мы все вместе и все идет просто потрясающе, и вдруг люди начинают вставать и уходить, – сообщил Маккартни. – Тогда я поворачиваюсь к остальным и говорю: «О, Боже! Давайте начнем Long Tall Sally, и они вернутся».

