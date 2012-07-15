Новая версия трагедии на Кубани: из космоса увидели обмелевшее озеро

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По мере того, как продолжается восстановление затопленного наводнением Крымска на Кубани, не утихают. Страсти вокруг версий о том, что вызвало быстрый подъем воды в городе. У сторонников теории об аварийном сбросе воды, появился новый аргумент: снимки со спутника обнаружили странное обмеление промыслового пруда выше Крымска.

Снимки опубликовал инженерно-технологический центр "Сканэкс" - крупнейшая в России компания в сфере оперативного спутникового мониторинга.

"В районе катастрофического затопления в Крымске обнаружен факт обмеления пруда, расположенного в пяти километрах вверх по течению (к западу) от Нижнебаканской станицы", - говорится в сообщении Сканэкс. Крымск находится еще в нескольких километрах ниже станицы.

Площадь пруда до обмеления на снимке от 22 июня составляла 0,045 квадратных километра, а на снимке от 10 июля - 0,025 квадратных километра, то есть сократилась почти вдвое, на снимке обозначились отмели. Когда это произошло, по спутниковым снимкам точно установить невозможно. Однако в "Сканэксе" предполагают, что "обмеление могло произойти в результате аварийного сброса воды или прорыва дамбы в период ливневых дождей 6-7 июля". В свете этого информация нуждается в дополнительной проверке, указывают специалисты.

Дмитрий Абрамов, расследующий затопление Крымска, пишет, что жители города демонстрировали на видео "зеркальных карпов, разбросанных после потопа в разных частях города". Объяснить это сложно, ведь в горных речках, окружающих город, такая рыба не водится - только в прудах и искусственных водоемах.

Как ранее писал Главред, вечером 13 июля комиссия Росводресурсов объявила, что водохранилища не усугубили последствия стихийного паводка на Кубани.

Напомним, наводнение в ночь на 7 июля затопил более 7 тысяч жилых домов в городах Крымск, Геленджик и Новороссийск, в ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. На город Крымск и соседние станицы пришелся самый сильный удар стихии. По данным МЧС России, в результате наводнения погиб 171 человек.

С 7 по 15 июля авиация МЧС была задействована в поисково-спасательных работах, мониторинге, доставке оперативных групп и гуманитарной помощи. Всего выполнено 48 полетов.

Всего к работам по ликвидации последствий ливневого паводка привлечено 11836 человек и 2169 единицы техники.

фото: ИТЦ "СКАНЭКС"

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