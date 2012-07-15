Чисора после нокаута: Виталий Кличко проиграет Хэю

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Дерек Чисора считает, что у Виталия Кличко нет шансов против Дэвида Хэя, а сам он во время боя просто потерял концентрацию в один из моментов поединка, который, по его словам, стал судьбоносным.

«Я на долю секунды потерял концентрацию и тут же получил удар, который погубил меня, - заявил Чисора. - Кому отдам предпочтение, если состоится бой между Хэем и Кличко? Знаете, Кличко находится не в лучшей форме, к тому же потерял всякий интерес к боксу, так что, думаю, Виталий проиграет», – цитирует боксера Sport-express.ru.

В то же время сам Хэй после боя отметил, что будет удивлен, если Виталий Кличко согласиться на бой с ним.

«Я удивлюсь, если Виталий Кличко согласится драться со мной после этого. – Он, похоже, и дальше будет драться со слабыми боксерами, о которых никто никогда не слышал. А потом уйдет на пенсию, чтобы стать политиком».

Как ранее писал Главред, в ночь на 15 июля, в Лондоне состоялся бой британских тяжеловесов Дерека Чисоры и Дэвида Хэя. Последнему удалось нокаутировать соперника уже в пятом раунде.

фото: liubimovka.ru

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