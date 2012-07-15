В страшном ДТП на Закарпатье пострадали 11 человек, из них трое – дети

{1-}

Вечером 14 июля, в 19:50, в районе села Березово, Хустского района, Закарпатской области, перевернулся автобус, перевозиший 32 пассажиров. Одиннадцать человек пострадали в результате этого страшного ДТП.

Водитель автобуса ХАЗ 3250.23 выехал на обочину, но не справился с управлением и автобус перевернулся, сообщает пресс-служба УГАИ в Закарпатской области.

Пострадавших людей, среди которых трое детей 7-10 лет, госпитализировали в районную больницу с травмами разной степени тяжести.

По данным милиции, автобус принадлежал частному предприятию и двигался по маршруту Ужгород–Тячев.

Как ранее писал Главред, 14 июля в России автобус с детьми опрокинулся на трассе в Новгородской области. Пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей и подростков.

Из двух пострадавших взрослых наиболее серьезную травму получила девушка-вожатая, у которой врачи подозревают перелом позвоночника. Ее уже отвезли в больницу Новгорода.

Автобус, который вез в Москву детей, отдыхавших в оздоровительном центре, опрокинулся в кювет.

фото: УГАИ Закарпатской области

Новости по теме:

В России перевернулся автобус с детьми: 8 пострадавших

ДТП в Полтаве: в свадебном автобусе разбились 8 россиян

Количество погибших в ДТП под Черниговом увеличилось до 15 человек