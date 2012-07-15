В страшном ДТП на Закарпатье пострадали 11 человек, из них трое – дети

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Вечером 14 июля, в 19:50, в районе села Березово, Хустского района, Закарпатской области, перевернулся автобус, перевозиший 32 пассажиров. Одиннадцать человек пострадали в результате этого страшного ДТП.
Водитель автобуса ХАЗ 3250.23 выехал на обочину, но не справился с управлением и автобус перевернулся, сообщает пресс-служба УГАИ в Закарпатской области.
Пострадавших людей, среди которых трое детей 7-10 лет, госпитализировали в районную больницу с травмами разной степени тяжести.
По данным милиции, автобус принадлежал частному предприятию и двигался по маршруту Ужгород–Тячев.
Как ранее писал Главред, 14 июля в России автобус с детьми опрокинулся на трассе в Новгородской области. Пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей и подростков.
Из двух пострадавших взрослых наиболее серьезную травму получила девушка-вожатая, у которой врачи подозревают перелом позвоночника. Ее уже отвезли в больницу Новгорода.
Автобус, который вез в Москву детей, отдыхавших в оздоровительном центре, опрокинулся в кювет.
фото: УГАИ Закарпатской области
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