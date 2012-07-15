В жару украинцы имеют право на кондиционеры, душ и перерывы каждый час

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В летний период, в условиях экстремальной жары люди нуждаются в специальных условиях работы.

Однако, «идеальное рабочее место», в котором прописаны необходимость прохлада и возможность принять душ существует только в инструкциях чиновников, сообщает ТСН.

Согласно санитарным требованиям, в жаркую погоду работодатели должны создать условия труда – установить кондиционеры, вентиляторы, окна с тонированными стеклами и завесы на домах. А если люди работают на улице, их должны обеспечить спецодеждой, головными уборами, солнцезащитными очками, предоставить душ и холодные напитки, а также обеспечить перерывы в работе каждый час.

Это, например, касается работников, которые в 30-градусную жару укладывают асфальт, температура которого достигает 180 градусов. Они это делают с 08:00 до 17:00 без специальных средств для охлаждения тела. Люди за собственные деньги покупают себе мороженое и минеральную воду.

Не легко работать и продавцам в киосках фаст-фуда. На лето кондиционер здесь установили, но прохладнее от этого не стало. Продавец говорит: печка все равно раскаляет помещения хуже, чем солнце – воздух снаружи.

Заместитель санитарного врача Киева считает, что если людям не обеспечивают нормальные условия работы, они должны жаловаться на свое руководство в Минздрав, СЭС, профсоюзов и службы охраны труда. Врач сообщил, что этим летом в санэпидемслужбу уже обратилось 55 недовольных условиями труда.

Впрочем, никого по итогам этих обращений так и не наказали. Ведь согласно законодательству, специалисты СЭС обязаны сообщать работодателю о посещении за 10 дней. И до визита санитарной службы все неудобства куда-то исчезают.

Как ранее писал Главред, нынешнее лето отличается рекордной жарой. По словам директора украинского Гидрометцентра Николая Кульбиды, жара, которая наблюдается в течение последних двух лет, бьет рекорды последних 10-15 лет. В истории Украины такого аномального климата раньше не наблюдали.

фото, видео: ТСН

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