Хэй вызвал Виталия Кличко на бой

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После победы техническим нокаутом в 5-м раунде поединка с Дэвидом Чисорой, Дэвид Хэй вызвал на бой владельца пояса Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе Виталия Кличко.

Об этом он заявил на пресс-конференции после боя 14 июля, сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время, Хэй считает, что после такой разгромной победы (Хэя над Чисорой. – Ред.) Виталию еще придется подумать, соглашаться ли на этот вызов.

"Это было запугивающее послание, - сказал Хэй. - Я удивлюсь, если он захочет со мной встретиться. Он лучше побьет какого-нибудь "мешка", а потом завершит карьеру и уйдет в политику. Если он хочет со мной драться - я готов".

Как ранее писал Главред, Виталий Кличко следующий поединок проведет 8 сентября в Москве против Мануэля Чарра из Германии, а дальнейшее решение о продолжении карьеры намерен принять после октябрьских выборов в парламент.

Напомним, 14 июля Хэй доминировал на протяжении боя с Чисорой и после боя удивился, что соперник продержался так долго. "Чисора лучше всех моих соперников в карьере держал удары, - признался Хэй. - Он пропускал такие удары, которые других просто сметали с ринга, но продолжал идти вперед. Он заставил меня поработать намного больше, чем я ожидал. Думал, что бой завершится во втором раунде. Мне пришлось приложить силы, чтобы одержать хорошую победу".

Несмотря на всю неприязнь перед боем, Хэй отдал должное сопернику: "Этот бой стал одним из лучших в Великобритании за последние годы, - сказал Дэвид. - Перед поединком было немало скандалов, мы поставили на кон свои жизни, но хочу выразить уважение Дереку. Думаю, его ждут великие дела".

Чисора признал закономерность поражения и подтвердил намерение выступать дальше. "Отличный получился бой. Я пропустил удар, сам не понял, откуда, но это был великолепный удар. Это бокс - победитель здесь только один. Но я еще вернусь".

В послужном списке Хэя теперь 26 побед (24 нокаутом), 2 поражения. Чисора потерпел четвертое поражение в последних пяти боях и третье подряд при 15 победах (9 нокаутом).

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