На запад Украины идет похолодание, грозы – по всей стране

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По всей Украине, кроме юго-восточной части, 16 июля пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, а в центральных, днем и в Харьковской областях местами сильные ливни.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях +10…+15°, в северных областях +14…+19°, на остальной территории +18…+23°; днем в западных и северных областях +21…+26°, в центре +27…+32°, в южной и восточной части +31…+36°, сообщает УкрГидрометцентр.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19°, днем +24…+26°.

Ночью 17 июля, в восточной половине и на юге Украины продолжатся грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, днем в восточных областях кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер – северо-западный, западный, 5-10 м/с. Понижение температуры: ночью до +8…+14°, днем до +18…+24°; в южной и восточной части ночью до +16…+22°, днем до +23…+29°.

В Киеве – без существенных осадков. Температура ночью +12…+14°, днем +21…+23°.

Температура воды 15 июля в Черном и Азовском морях составляла +24…+27°, в Днепре возле Киева +25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке +35,9 градусов в 1931 году, самая низкая – на отметке +7,8 градусов по Цельсию в 1902 году.

Как ранее писал Главред, в летний период, в условиях экстремальной жары люди нуждаются в специальных условиях работы.

Согласно санитарным требованиям, в жаркую погоду работодатели должны создать условия труда – установить кондиционеры, вентиляторы, окна с тонированными стеклами и завесы на домах. А если люди работают на улице, их должны обеспечить спецодеждой, головными уборами, солнцезащитными очками, предоставить душ и холодные напитки, а также обеспечить перерывы в работе каждый час.

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