В Непале разбился автобус: погибли 35 паломников

{1-} В воскресенье, 15 июля, на западе Непала произошло ДТП, жертвами которого стали минимум 35 человек. Автобус, перевозивший около 75 паломников из Индии в город Тривени, съехал с трассы и упал в водоем.

Инцидент произошел неподалеку от города Парази в ста километрах к юго-западу от Катманду, заявил официальный представитель местной полиции, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным правоохранительных органов, авария произошла в результате целого ряда причин: трасса была скользкой из-за дождя, а автобус был сильно перегружен - некоторые пассажиры ехали на крыше.

Кроме того, согласно сообщениям местных агентств, водитель автобуса, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Главред» сообщал, что в Черниговской области разбился автобус с паломницами – погибло 15 человек, более 20-ти получили ранения.

фото: post.jagran.com

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