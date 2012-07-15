Опубликован список погибших от наводнения на Кубани

Администрация Крымского района Краснодарского края РФ, где в ночь на 7 июля произошло разрушительное наводнение, опубликовала список погибших. В списке значатся фамилии 152 человек и один неустановленный мужчина, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 7 июля паводок затопил 7,2 тысяч жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, в ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. На город Крымск и соседние станицы пришелся самый сильный удар стихии.

По данным МЧС России, что в результате наводнения погиб 171 человек. Следственный комитет РФ сообщал, что на данный момент в Крымске и Крымском районе установлена гибель 150 человек. По данным СК, в Геленджике погибли 11 человек, в Новороссийске - 3 человека.

В списке погибших в Крымске две трети составляют женщины. Погибли 99 женщин, 49 мужчин, четверо малолетних (три девочки и один мальчик) и один несовершеннолетний юноша. Младшему из погибших за десять дней до смерти исполнился год.

В списке погибших значатся:

1. Корнеев Сергей Васильевич 25.05.1954

2. Ишоева Нина Рубеновна 22.03.1971

3. Степин Виктор Иванович 18.11.1941

4. Селина Нина Родионовна 14.11.1935

5. Ильенко Нина Григорьевна 15.11.1934

6. Шавловская Евгения Ивановна 21.10.1924

7. Кодатко Лидия Ивановна 25.10.1928

8. Клименко Надежда Антоновна 29.01.1928

9. Лоза Анатолий Ильич 09.06.1949

10. Андрос Зинаида Алексеевна 28.10.1929

11. Зинченко Валентина Степановна 04.09.1938

12. Лидзарь Владимир Александрович 05.08.1940

13. Рыбина Зинаида Александровна 02.03.1928

14. Петрова Ангелина Рафаиловна 10.11.1947

15. Малолетний Дорохин Илья Юрьевич 28.06.2011

16. Павленко Вячеслав Евгеньевич 07.05.1979

17. Диброва Таисия Федоровна 03.09.1920

18. Кочетова Вера Петровна 11.10.1936

19. Патокова Валентина Захаровна 29.11.1927

20. Голотина Вера Макаровна 23.04.1940

21. Кузнецов Александр Васильевич 07.06.1984

22. Щурова Екатерина Никифоровна 12.01.1920

23. Салова Лидия Ефимовна 20.10.1930

24. Пивкина Елена Васильевна 10.10.1951

25. Шахбарян Лидия Степановна 15.11.1935

26. Шахбарян Аванес Григорьевич 01.10.1929

27. Романова Евдокия Ивановна 08.05.1936

28. Романов Александр Степанович 05.051938

29. Романова Татьяна Александровна 09.04.1968

30. Липинская Нонна Ивановна 08.08.1927

31. Гриценко Людмила Вячеславовна 17.08.1969

32. Купреева Любовь Николаевна 05.10.1974

33. Новиков Михаил Борисович 15.01.1947

34. Карташова Мария Гурьевна 02.05.1941

35. Андронова Таиса Григорьевна 22.07.1932

36. Азаренкова Мария Владимировна 09.04.1931

37. Остапенко Петр Анатольевич 27.10.1977

38. Коротких Михаил Иванович 02.11.1934

39. Селедкова Александра Александровна 05.03.1937

40. Пейль Теодор Яковлевич 26.04.1929

41. Гриценко Зинаида Константиновна 11.10.1928

42. Гаракоев Ибрагим Магомедович

43. Глазунова Анна Петровна 31.12.1936

44. Мицкевич Наталья Григорьевна 14.01.1977

45. малолетняя Мицкевич Альбина Сергеевна 19.06.2002

46. Резопуло Анна Семеновна 01.06.1934

47. Медольян Татьяна Васильевна 24.10.1936

48. Самсонов Антон Юрьевич 14.08.1986

49. Бутенко Лидия Васильевна 12.10.1933

50. Чупрова Фаина Васильевна 03.01.1936

51. Тишков Николай Антонович 16.09.1930

52. Бутенко Николай Иванович 06.10.1929

53. Шапошникова Надежда Михайловна 11.01.1928

54. Коровина Валентина Федоровна 13.11.1927

55. Мельниченко Любовь Павловна 01.04.1940

56. Заборцев Николай Артемьевич 12.06.1954

57. Петренко Любовь Владимировна 23.06.1963

58. Свиридов Александр Александрович 01.03.1960

59. Дегтярева Лидия Андреевна 23.04.1927

60. Витенко Екатерина Васильевна 21.03.1938

61. Яценко Лидия Яковлевна 24.06.1928

62. Шкурай Николай Алексеевич 08.09.1963

63. Бандожонок Евдокия Спиридоновна 12.03.1941

64. Коровайкина Галина Тимофеевна 24.05.1937

65. Лебедев Анатолий Васильевич 10.10.1938

66. Кузнецов Алексей Никитович 27.03.1940

67. Мамадалиев Абдулбанноб Топволодиевич 20.03.1976

68. Кузнецова Александра Сергеевна, 06.05.1943

69. Добровольская Евдокия Андреевна 13.03.1927

70. Лебедева Галина Михайловна 04.08.1944

71. Татаринов Сергей Николаевич 05.06.1973

72. Маркозов Валентин Семенович 04.08.1919

73. Хаблова Елизавета Григорьевна 06.03.1931

74. Шудря Прасковья Васильевна 20.12.1936

75. Оржеховская Светлана Семеновна 01.01.1949

76. Думцев Иван Иванович 14.08.1930

77. Поленов Борис Григорьевич 26.05.1937

78. Лопатина Меланья Дмитриевна 27.01.1936

79. Униятова Любовь Афанасьевна 20.03.1932

80. Шалашная Нина Никифоровна 27.07.1931

81. Себелева Раиса Захаровна 15.03.1919

82. Бычкова Нина Сидоровна 21.12.1931

83. Трофимова Мария Ивановна 19.11.1925

84. Недоступенко Любовь Ивановна 07.12.1941

85. Колпакова Мария Васильевна 30.08.1926

86. Демченко Надежда Прокофьевна 01.10.1923

87. Татусова Валентина Николаевна 01.11.1930

88. Ишоева Шушан Бабаевна 20.09.1935

89. Косенко Петр Тимофеевич 06.07.1930

90. Косенко Иван Тимофеевич 07.10.1927

91. Бакулина Елена Эдуардовна 20.02.1965

92. Горбунов Вячеслав Викторович (сотрудник полиции) 25.08.1969

93. Дейнега Ольга Ивановна 04.02.1955

94. Дейнега Нина Петровна 14.04.1927

95. Антоненко Надежда Михайловна 30.01.1936

96. Ильичева Анна Иосифовна 15.12.1929

97. Лысенко Мария Дмитриевна 22.09.1926

98. Шмакова Ульяна Николаевна 07.01.1922

99. Иванченко Вера Дмитриевна 05.01.1928

100. Якименко Мария Ивановна 08.081923

101. Гусарова Антонина Ивановна (первонач. Букарова) 15.12.1928

102. Могила Антонина Гавриловна 14.11.1939

103. Капустян Иулитта Григорьевна 30.07.1919

104. Яскин Григорий Тимофеевич 02.01.1937

105. Дорохина Наталья Алексеевна 20.01.1976

106. Носкова Елена Алексеевна 08.06.1992

107. Пчелинцев Виктор Иванович 18.10.1925

108. Туровская Анна Васильевна 12.02.1985

109. Дудник Анна Ивановна 14.04.1930

110. Крячкина Наталья Ивановна 1987

111. Савина Антонина Фоминична 18.03.1923

112. Давидова Евгения Тониковна 15.05.1976

113. Шкурко Людмила Николаевна 11.11.1936

114. несовершеннолетний Шкурко Илья Олегович 08.05.1998

115. Шкурко Лариса Григорьевна 17.02.1965

116. Вакуленко Надежда Кирилловна 11.09.1920

117. Адамчук Полина Яковлевна 13.03.1932

118. Стешенко Галина Павловна 27.01.1939

119. Резниченко Александр Владимирович 05.06.1956

120. Резниченко Валентина Савельевна 13.08.1930

121. Таглина Таисия Григорьевна 16.10.1931

122. Таглин Петр Федовович 14.08.1932

123. Полякова Надежда Михайловна 13.02.1939

124. Свиридов Григорий Александрович 01.03.1960

125. Мартынов Георгий Константинович 04.01.1933

126. Соломахина Ольга Ивановна 25.07.1923

127. Башкирова Анна Петровна 22.12.1934

128. Османова Надиме 01.07.1934

129. Косыгина Светлана Петровна 16.07.1937

130. Колпакова Нина Васильевна 10.02.1942

131. Згарданюк Нина Степановна 08.08.1936

132. Кулакова Вера Васильевна 30.12.1927

133. Сергеев Александр Иванович 08.07.1955

134. Лялькина Мария Трофимовна 25.10.1925

135. Давдян Завен Тевосович 11.12.1968

136. Собакина Лидия Сергеевна 05.08.1937

137. Малолетняя Бадалова Ольга Аликовна 13.05.2004

138. Стрелецкая Валентина Ефимовна 22.06.1930

139. Шеншина Лидия Александровна 19.08.1928

140. Банникова Наталья Николаевна 08.07.1967

141. Шатилов Михаил Иванович

142. Буюклян Сусанна Рафиковна 30.04.1968

143. Дмитриенко Александр Георгиевич 07.06.1952

144. Сухнева Анна Ивановна 15.09.1925

145. Малолетняя Беньяминова Ниневея Робертовна 05.08.2003

146. Молчанов Федор Федорович 10.02.1957

147. Кришталь Ульяна Федоровна 14.01.1926

148. Голубкин Алексей Иванович 19.05.1960

149. Тен Юрий Иванович 25.09.1950

150. Давдян Тевос Ваникович 04.01.1947

151. Вебер Юрий Адамович 21.06.1948

152. Киреев Павел Андреевич 30.07.1925

153. неустановленный мужчина.

фото: Юрий Гречко, Валентина Мищенко, Михаил Мордасов / Югополис

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