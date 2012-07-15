Опубликован список погибших от наводнения на Кубани

Администрация Крымского района Краснодарского края РФ, где в ночь на 7 июля произошло разрушительное наводнение, опубликовала список погибших. В списке значатся фамилии 152 человек и один неустановленный мужчина, сообщает РИА Новости.
Напомним, в ночь на 7 июля паводок затопил 7,2 тысяч жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, в ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. На город Крымск и соседние станицы пришелся самый сильный удар стихии.
По данным МЧС России, что в результате наводнения погиб 171 человек. Следственный комитет РФ сообщал, что на данный момент в Крымске и Крымском районе установлена гибель 150 человек. По данным СК, в Геленджике погибли 11 человек, в Новороссийске - 3 человека.
В списке погибших в Крымске две трети составляют женщины. Погибли 99 женщин, 49 мужчин, четверо малолетних (три девочки и один мальчик) и один несовершеннолетний юноша. Младшему из погибших за десять дней до смерти исполнился год.
В списке погибших значатся:
1. Корнеев Сергей Васильевич 25.05.1954
2. Ишоева Нина Рубеновна 22.03.1971
3. Степин Виктор Иванович 18.11.1941
4. Селина Нина Родионовна 14.11.1935
5. Ильенко Нина Григорьевна 15.11.1934
6. Шавловская Евгения Ивановна 21.10.1924
7. Кодатко Лидия Ивановна 25.10.1928
8. Клименко Надежда Антоновна 29.01.1928
9. Лоза Анатолий Ильич 09.06.1949
10. Андрос Зинаида Алексеевна 28.10.1929
11. Зинченко Валентина Степановна 04.09.1938
12. Лидзарь Владимир Александрович 05.08.1940
13. Рыбина Зинаида Александровна 02.03.1928
14. Петрова Ангелина Рафаиловна 10.11.1947
15. Малолетний Дорохин Илья Юрьевич 28.06.2011
16. Павленко Вячеслав Евгеньевич 07.05.1979
17. Диброва Таисия Федоровна 03.09.1920
18. Кочетова Вера Петровна 11.10.1936
19. Патокова Валентина Захаровна 29.11.1927
20. Голотина Вера Макаровна 23.04.1940
21. Кузнецов Александр Васильевич 07.06.1984
22. Щурова Екатерина Никифоровна 12.01.1920
23. Салова Лидия Ефимовна 20.10.1930
24. Пивкина Елена Васильевна 10.10.1951
25. Шахбарян Лидия Степановна 15.11.1935
26. Шахбарян Аванес Григорьевич 01.10.1929
27. Романова Евдокия Ивановна 08.05.1936
28. Романов Александр Степанович 05.051938
29. Романова Татьяна Александровна 09.04.1968
30. Липинская Нонна Ивановна 08.08.1927
31. Гриценко Людмила Вячеславовна 17.08.1969
32. Купреева Любовь Николаевна 05.10.1974
33. Новиков Михаил Борисович 15.01.1947
34. Карташова Мария Гурьевна 02.05.1941
35. Андронова Таиса Григорьевна 22.07.1932
36. Азаренкова Мария Владимировна 09.04.1931
37. Остапенко Петр Анатольевич 27.10.1977
38. Коротких Михаил Иванович 02.11.1934
39. Селедкова Александра Александровна 05.03.1937
40. Пейль Теодор Яковлевич 26.04.1929
41. Гриценко Зинаида Константиновна 11.10.1928
42. Гаракоев Ибрагим Магомедович
43. Глазунова Анна Петровна 31.12.1936
44. Мицкевич Наталья Григорьевна 14.01.1977
45. малолетняя Мицкевич Альбина Сергеевна 19.06.2002
46. Резопуло Анна Семеновна 01.06.1934
47. Медольян Татьяна Васильевна 24.10.1936
48. Самсонов Антон Юрьевич 14.08.1986
49. Бутенко Лидия Васильевна 12.10.1933
50. Чупрова Фаина Васильевна 03.01.1936
51. Тишков Николай Антонович 16.09.1930
52. Бутенко Николай Иванович 06.10.1929
53. Шапошникова Надежда Михайловна 11.01.1928
54. Коровина Валентина Федоровна 13.11.1927
55. Мельниченко Любовь Павловна 01.04.1940
56. Заборцев Николай Артемьевич 12.06.1954
57. Петренко Любовь Владимировна 23.06.1963
58. Свиридов Александр Александрович 01.03.1960
59. Дегтярева Лидия Андреевна 23.04.1927
60. Витенко Екатерина Васильевна 21.03.1938
61. Яценко Лидия Яковлевна 24.06.1928
62. Шкурай Николай Алексеевич 08.09.1963
63. Бандожонок Евдокия Спиридоновна 12.03.1941
64. Коровайкина Галина Тимофеевна 24.05.1937
65. Лебедев Анатолий Васильевич 10.10.1938
66. Кузнецов Алексей Никитович 27.03.1940
67. Мамадалиев Абдулбанноб Топволодиевич 20.03.1976
68. Кузнецова Александра Сергеевна, 06.05.1943
69. Добровольская Евдокия Андреевна 13.03.1927
70. Лебедева Галина Михайловна 04.08.1944
71. Татаринов Сергей Николаевич 05.06.1973
72. Маркозов Валентин Семенович 04.08.1919
73. Хаблова Елизавета Григорьевна 06.03.1931
74. Шудря Прасковья Васильевна 20.12.1936
75. Оржеховская Светлана Семеновна 01.01.1949
76. Думцев Иван Иванович 14.08.1930
77. Поленов Борис Григорьевич 26.05.1937
78. Лопатина Меланья Дмитриевна 27.01.1936
79. Униятова Любовь Афанасьевна 20.03.1932
80. Шалашная Нина Никифоровна 27.07.1931
81. Себелева Раиса Захаровна 15.03.1919
82. Бычкова Нина Сидоровна 21.12.1931
83. Трофимова Мария Ивановна 19.11.1925
84. Недоступенко Любовь Ивановна 07.12.1941
85. Колпакова Мария Васильевна 30.08.1926
86. Демченко Надежда Прокофьевна 01.10.1923
87. Татусова Валентина Николаевна 01.11.1930
88. Ишоева Шушан Бабаевна 20.09.1935
89. Косенко Петр Тимофеевич 06.07.1930
90. Косенко Иван Тимофеевич 07.10.1927
91. Бакулина Елена Эдуардовна 20.02.1965
92. Горбунов Вячеслав Викторович (сотрудник полиции) 25.08.1969
93. Дейнега Ольга Ивановна 04.02.1955
94. Дейнега Нина Петровна 14.04.1927
95. Антоненко Надежда Михайловна 30.01.1936
96. Ильичева Анна Иосифовна 15.12.1929
97. Лысенко Мария Дмитриевна 22.09.1926
98. Шмакова Ульяна Николаевна 07.01.1922
99. Иванченко Вера Дмитриевна 05.01.1928
100. Якименко Мария Ивановна 08.081923
101. Гусарова Антонина Ивановна (первонач. Букарова) 15.12.1928
102. Могила Антонина Гавриловна 14.11.1939
103. Капустян Иулитта Григорьевна 30.07.1919
104. Яскин Григорий Тимофеевич 02.01.1937
105. Дорохина Наталья Алексеевна 20.01.1976
106. Носкова Елена Алексеевна 08.06.1992
107. Пчелинцев Виктор Иванович 18.10.1925
108. Туровская Анна Васильевна 12.02.1985
109. Дудник Анна Ивановна 14.04.1930
110. Крячкина Наталья Ивановна 1987
111. Савина Антонина Фоминична 18.03.1923
112. Давидова Евгения Тониковна 15.05.1976
113. Шкурко Людмила Николаевна 11.11.1936
114. несовершеннолетний Шкурко Илья Олегович 08.05.1998
115. Шкурко Лариса Григорьевна 17.02.1965
116. Вакуленко Надежда Кирилловна 11.09.1920
117. Адамчук Полина Яковлевна 13.03.1932
118. Стешенко Галина Павловна 27.01.1939
119. Резниченко Александр Владимирович 05.06.1956
120. Резниченко Валентина Савельевна 13.08.1930
121. Таглина Таисия Григорьевна 16.10.1931
122. Таглин Петр Федовович 14.08.1932
123. Полякова Надежда Михайловна 13.02.1939
124. Свиридов Григорий Александрович 01.03.1960
125. Мартынов Георгий Константинович 04.01.1933
126. Соломахина Ольга Ивановна 25.07.1923
127. Башкирова Анна Петровна 22.12.1934
128. Османова Надиме 01.07.1934
129. Косыгина Светлана Петровна 16.07.1937
130. Колпакова Нина Васильевна 10.02.1942
131. Згарданюк Нина Степановна 08.08.1936
132. Кулакова Вера Васильевна 30.12.1927
133. Сергеев Александр Иванович 08.07.1955
134. Лялькина Мария Трофимовна 25.10.1925
135. Давдян Завен Тевосович 11.12.1968
136. Собакина Лидия Сергеевна 05.08.1937
137. Малолетняя Бадалова Ольга Аликовна 13.05.2004
138. Стрелецкая Валентина Ефимовна 22.06.1930
139. Шеншина Лидия Александровна 19.08.1928
140. Банникова Наталья Николаевна 08.07.1967
141. Шатилов Михаил Иванович
142. Буюклян Сусанна Рафиковна 30.04.1968
143. Дмитриенко Александр Георгиевич 07.06.1952
144. Сухнева Анна Ивановна 15.09.1925
145. Малолетняя Беньяминова Ниневея Робертовна 05.08.2003
146. Молчанов Федор Федорович 10.02.1957
147. Кришталь Ульяна Федоровна 14.01.1926
148. Голубкин Алексей Иванович 19.05.1960
149. Тен Юрий Иванович 25.09.1950
150. Давдян Тевос Ваникович 04.01.1947
151. Вебер Юрий Адамович 21.06.1948
152. Киреев Павел Андреевич 30.07.1925
153. неустановленный мужчина.
фото: Юрий Гречко, Валентина Мищенко, Михаил Мордасов / Югополис
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