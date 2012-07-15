Очевидцы рассказали о ДТП в России: дети не пристегнуты, водитель груб

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Вожатая из детского лагеря в Новгородской области Ирина Шкребка, одна из пострадавших в ДТП под Валдаем, когда автобус с ее сменой упал в кювет, рассказала, что ремней безопасности на сиденьях в автобусе не оказалось, и поэтому дети ехали непристегнутыми.

В то же время, по правилам дорожного движения все автобусы, перевозящие детей, в обязательном порядке должны быть оборудованы ремнями безопасности, сообщает РИА Новости.

"Детей ремнями не пристегнули. Мы, вожатые, вообще ремней в автобусе не видели, были ли они - не знаю. Водитель о ремнях не говорил", - рассказала вожатая, которая сейчас находится в Новгородской областной клинической больнице.

Шкребка также отметила, что водитель автобуса выглядел сонным и был без напарника. "Водитель вел себя грубо, кричал на детей, которые при входе в автобус не вытирали ноги", - заявила вожатая.

При этом все пассажиры автобуса сами были уставшими. "Эта смена, наверное, была самой веселой в нашем лагере. Поскольку (в ночь на субботу в лагере) был (прощальный) костер, многие дети не спали и были (сонными)... (Пока автобус двигался), многие заснули. Потом мы полетели вниз, в кювет", - сказала Шкребка.

Автобус, по ее словам, упал на тот бок, где расположены двери, поэтому пассажиры выбирались через люки на крыше. "Наши дети не паниковали. У некоторых был нервный срыв, некоторых из них трясло, но мы их быстро успокоили... Сопровождавший детей врач оказала всем первую медицинскую помощь. Возле нас остановились несколько машин, спасибо им. Один из водителей сразу посадил в (свою) машину наиболее пострадавших девочку, мальчика и вожатую и отвез их в Валдай, в ближайшую больницу", - рассказала вожатая.

"Примерно через час и 15 минут первыми (из оперативных служб) приехали автоинспекторы и начали разбираться с водителем автобуса. Где-то через полтора часа после аварии, если не больше, к нам приехала первая валдайская "Скорая". Медики сказали, что они не знали, где именно произошла авария. По их словам, они думали, что (ДТП) произошло в Демянском районе и к нам должна была приехать демянская "Скорая", - сообщила она.

Как ранее писал Главред, ДТП произошло утром 14 июля. Автобус с детьми из частного оздоровительного лагеря "Остров героев" опрокинулся в кювет на трассе между поселком Демянск и новгородским городом Валдай. В автобусе были 23 ребенка из Москвы, возвращавшихся в столицу. По данным новгородского центра медицины катастроф, были госпитализированы семь человек. По одной из версий, водитель автобуса уснул за рулем.

фото: ГУ МЧС России по Новгородской области

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