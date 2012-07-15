Украинец Лозница победил на кинофестивале в Ереване

{1-} На прошедшем с 8 по 15 июля IX Международном кинофестивале «Золотой абрикос» в Ереване победил фильм «В тумане» украинского режиссера Сергея Лозницы в номинации «Игровое кино».

Этот же фильм удостоился награды жюри Международной ассоциации кинокритиков Каннского кинофестиваля (FIPRESCI), сообщила пресс-служба кинофестиваля

«Серебряный абрикос» в той же номинации достался фильму «Издалека кажется красивым» польских режиссеров Анки и Вильгельма Саснал, спецпремия - картине «Лето» чилийца Хосе Луиса Торреса Лейвы.

Лучшим документальным фильмом признаны «Пять сломанных камер» палестинских режиссеров Эмада Бурната и Ги Давиди. «Серебряный абрикос» в номинации «Документальное кино» получил фильм «Книга тундры. Повесть о Вукувукае-маленьком камне» россиянина Алексея Вахрушева. Спецпремии жюри в этой конкурсной программе удостоилась грузино-немецкая лента «Бахмаро» режиссера Саломе Джаши.

Обладателем «Золотого абрикоса» за лучший игровой фильм в конкурсной программе «Армянская панорама» и награды экуменического жюри стала лента «Если все...» Натальи Беляускене, а «Серебряный абрикос» получила французский режиссер армянского происхождения Валери Масадян за фильм «Нана».

Лучшим документальным фильмом в программе «Армянская панорама» была признана «Армянская рапсодия» бразильских режиссеров армянского происхождения Касианы Тер-Арутюнян, Сезара и Гари Кананянов. Картина также получила премию Британского Совета.

Обладателем «Золотого абрикоса» в программе короткометражных фильмов «Абрикосовая косточка» стала лента «Когда мы умрем ночью» бразильца Эдуарду Муруто, а спецпремию жюри в этой номинации получила лента «Незначительные детали случайного происшествия» российского режиссера Михаила Местецкого.

Специальный диплом экуменического жюри получил фильм «Будущее длится вечно» турецкого режиссера армянского происхождения Озджана Алпера, а картина «Первые весенние дожди» казахского режиссера Ерлана Нурмухамбетова удостоилась награды жюри Международной ассоциации кинокритиков Каннского кинофестиваля (FIPRESCI).

Премию Союза кинопроизводителей Армении получила документальная лента «С Фиделем, что бы ни случилось» сербского режиссера Горана Радовановича, а премия «Грант Матевосян» досталась короткометражному фильму «Плохой отец» Тиграна Аведикяна - сына известного французского режиссера армянского происхождения Сержа Аведикяна.

Картина «Татуировки моей бабушки» о сексуальном рабстве во время геноцида армян шведского документалиста армянского происхождения Сюзан Харталян получила премию Национальной киноакадемии Армении.

Фестиваль проводится Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. В 2010 году он удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.

фото, видео: donbass.ua, vmdaily.ru, youtube.com

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