Банда усыпила газом и ограбила в поезде курортников

{1-} Банда налетчиков обокрала пассажиров поезда № 36 Киев - Севастополь. Грабители действовали быстро и за полтора-два часа прошлись по нескольким вагонам. Забирали телефоны и деньги. Пострадавшие уверены - перед тем, как грабить, их усыпили каким-то газом.

По словам людей, это произошло между станциями Лозовая и Запорожье. Все спали чрезвычайно крепко, никаких движений не слышали, хотя воры взяли все вещи в чемоданах. А утром страдали от духоты, а у некоторых слезились глаза, сообщает ТСН.

В одном купе грабители разжились двумя мобильными телефонами и тысячей гривен. В другом забрали 8,5 тысяч гривен - все деньги, которые семья везла на курорт.

«Проводники рассказывают, что воры металлические решетки под столиками заранее сбрызгивают», - аргументируют свои подозрения токсического снотворного пассажиры.

Они утверждают - ограбленных немало. Правда, заявление в милицию написала только одна женщина. Другая призналась, что ей предложили не делать этого.

«У вас только деньги пропали, крупные вещи не пропали. Как вам найдем деньги?», - пересказала слова милиционеров пострадавшая Людмила Шуст. «У меня возникает вопрос: зачем нужна линейная милиция?», - добавила женщина.

В транспортной милиции ограбление называют обычным. А информацию о газе, которым якобы усыпили пассажиров, преувеличением. Однако по факту ограбления уголовное дело все-таки возбудили.

фото, видео: tsn.ua

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